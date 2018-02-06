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سيـــاســة
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لتطوير التعليم وتجاوز عقباته المالية
الثلاثاء 06 فبراير 2018 03:15 م
رئيس الوزراء في اجتماع التعليم
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رئيس الوزراء في اجتماع التعليم
متابعات
ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء الاسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات، والتربية والتعليم، و التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس إدارة الصندوق.
وفى بداية الاجتماع تم استعراض ما تم فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق لمجلس ادارة صندوق تطوير التعليم، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمله من مختلف الجوانب المالية والفنية بما في ذلك المقترحات الخاصة بتطوير بعض نواحي عمله والتغلب على العقبات التي قد تواجهه. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتطوير اداء الصندوق وتحقيق اهدافه، بحيث يمكن تعظيم الاستفادة منه.
واستعرض الاجتماع سبل دعم وتطوير قطاع التعليم الفني وكذا مجمعات التعليم التكنولوجية المتكاملة، لما لهما من دور محوري فى تخريج عناصر فنية مدربة تلبى احتياجات الاسواق سواء على المستوى المحلى أو الخارجي، وفى هذا الصدد فقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على تمديد اتفاقية التعاون الفني بين صندوق تطوير التعليم واقليم إيميليا رومانيا الايطالى الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم إلى ابريل 2018.
وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية فقد تمت الاشارة إلى إستمرار التعاون القائم بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البرطانية، كما استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من اجراءات تتعلق باقامة وتشغيل ثلاث مدارس بمدن السادات، واسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وذلك فى إطار التوسع فى بناء وتشغيل عدد من مدارس النيل المصرية.
وتناول الاجتماع كذلك المقترح الخاص بإنشاء لجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، بحيث تتضمن مهامها القيام بابداء الرأى فى السياسات والخطط المتعلقة بتطوير وتحديث مجالات عمل الصندوق، وكذا متابعة مجالات العمل الحالية ودراسة الشراكة مع عدد من الجهات الفنية والتدريبية والمهنية والثقافية التى تتيح تقديم خدمات تعليمية لمشروعات الصندوق، هذا فضلاً عن دراسة المشروعات الجديدة المقترحة وكيفية تنفيذها.
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