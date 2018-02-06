استمرار الجدل حول المشاركة والمقاطعة بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

سلوى عثمان



استمر الجدل بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات الرئاسية، حيث دعت أحزاب بمصر، للتصويت ورفض أى دعاوى مخالفة لذلك، وفق بيانات.



أعلن حزب " المؤتمر " بمحافظة الدقهلية عن الرفض القاطع لدعاوى مقاطعة الانتخابات الرئاسية ، وأكد الحزب على إن مصر التى نفخر بالأنتماء لها تمر الآن بمرحلة هى الأخطر عبر تاريخها الحديث وذلك لفرط ماتواجهه من تحديات داخلية وأقليمية ودولية وفى ظل مخططات من قبل جماعات وقوى أقليمية لزعزعة أستقرار الدولة المصرية ، ووقف مسيرة نهضتها الأمر الذى يقتضى على الجميع التوحد حول المصلحة العليا للدولة المصرية



وقال اللواء طيار السيد خضر امين عام الحزب بالدقهلية ، إن مصر تخطو خطوات سريعة فى مسار التحول الديمقراطى السليم فى دولة دستورية قانونية يمثل فيها الدستور قمة النظام القانونى مؤكدا انه مع بداية الدعوة للأنتخابات الرئاسية خرجت علينا مجموعة ممن أسموا أنفسهم الحركة المدنية الديمقراطية ببيان فحواه إعلان مقاطعتهم للأنتخابات ودعوة الناخبين إلى مقاطعتها ضاربين بعرض الحائط نصوص دستور ٢٠١٤ والتى تؤكد على ان المشاركة فى الحياة السياسية واجب وطنى وحق دستورى .



وأضاف " اننا نرى أن هذا البيان يجسد مدى الفشل الذى نال هذه الفئة التى لا تعبر إلا عن نفسها وأن حديثهم لن يتجاوز حدود القاعة التى خرج منها هذا البيان " ، مؤكدا إن الرهان الحقيقى والفيصل الجوهرى هو إرادة الشعب المصرى الذى يدرك جيدا من إنحاز للوطن ومن أستعاد الوطن المختطف تحت سمع وبصر هذه الفئة ويدرك أيضا من تحركهم مصالح ذاتية ومن تحركهم أجندات خارجية .



وعلى صعيد أخر اعلن حزب " مستقبل وطن " بدمياط ، عن عقد ندوة غدا بعنوان " إدارة الحملة الإنتخابية والحشد للانتخابات " ، وهى ندوة من ندوات التثقيف السياسي ، لتعريف المواطنين طرق إدارة الحملات الانتخابية وطريقة الحشد الجماهيري ، ويحاضر فيها الدكتور السيد مرسي امين السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالحزب ، وتهدف الندوة إلى تثقيف أمناء المراكز والمدن والبندر وامناء السياسات والتخطيط الاستراتيجي، وجميع أعضاء الحزب



كما أعلن النائب بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن" اطلاق حملة "شارك بصوتك لمصر" لتشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ردا على دعوات المقاطعة المغرضة بشأن مقاطعة الإنتخابات ، وعدم الاستجابة لها



وأضاف "النويشى" أن أمانات الحزب بمحافظة بنى سويف برئاسة وائل محفوظ بدأت استعداداتها للإعداد لعدد من المؤتمرات الجماهيرية ، وحث المواطنين على المشاركة ودعم الدولة المصرية



وأكد نائب مستقبل وطن في بيان له اليوم: دعوات مقاطعة الانتخابات يقودها شخصيات تعمل لصالح أجندات خارجية ، وإن الشعب المصري أمام تحدي خطير وكبير للغاية ولابد منه التأكيد على الوقوف بجانب الدولة وإحباط كافة المخططات التي تريد النيل من مسيرته الوطنية ، وتشويه العملية الانتخابية للرئاسة.

