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اقتصاد وأسواق
حلبي: تنظيم منتدى برازيلي عربي وبعثات تجارية لمصر أبريل المقبل
الثلاثاء 06 فبراير 2018 02:52 م
اقتصاد البرازيل يفقد 98 ألف وظيفة في أبريل
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اقتصاد البرازيل يفقد 98 ألف وظيفة في أبريل
محمد ريحان وعمر سالم:
قال ميشيل حلبي الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، إنه سيتم تنظيم منتدي عربي برازيلي خلال أبريل المقبل بمشاركة نحو 350 رجل أعمال برازيلي.
وأضاف خلال كلمته فى ندوة نظمتها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أنه يتمني مشاركة 350 رجل أعمال مصري بالمنتدي، كما سيتم تنظيم بعثات لرجال أعمال برازيلين لمصر وتونس والمغرب، ونسعي لعقد اتصالات ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال.
وأوضح حلبي أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة بتجمع دول الميركسور، كما أن مصر موقعها متميز وبها العديد من الموانئ وتمتلك بنية تحتية جيدة.
وأكد أن أبرز العوائق والعقبات تتمثل فى البعد فى المساحات واللغة وبيرقراطية الشهادات، لافتا إلى أن البرازيل تستورد العديد من المنتجات، وتصدر لمصر بنحو 1.9 مليار دولار، أبرزها مستحضرات التجميل والملابس، كما تعد سادس مشتر للأسمدة من مصر.
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