نيسان إيجيبت تكرم مواردها البشرية علي مستوي الجمهورية

السيارة نيسان نيو صنى



المال - خاص



قال إيساو سيكو جوتشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، فى ختام مسابقة المهارات السنوية لممثليها علي مستوي الجمهورية لعام 2017، إن نسخة هذا العام تشمل إضافة جديدة وهي جائزة "أفضل ممثل مبيعات علي مستوي الجمهورية"، مما يعكس استراتيجية الشركة في التكامل بين إداراتها المختلفة، وبالتالي خلق تجربة أفضل للعملاء.



وأوضحت نيسان موتور إيجيبت في بيان لها مسابقة المهارات السنوية لممثليها علي مستوي الجمهورية بعنوان "بطل نيسان" في نسختها الثانية وذلك بحضور كبار مسئولى شركة نيسان وموزعين نيسان المعتمدين والمتسابقين، وتشمل المنافسة أربع مسابقات مختلفة وهم مسابقة المهارات لأفضل ممثل قطع غيار ومسابقة المهارات لأفضل فني، ومسابقة المهارات لأفضل مهندس إستقبال وأحدث إضافة لدى الشركة لهذا العام مسابقة المهارات لأفضل ممثل مبيعات علي مستوي الجمهوريه لعام 2017.



وقال أحمد عبد الغني، مدير قطاع التسويق والمبيعات، ان نيسان بتنظيم واحدة من أفضل المسابقات المتواجدة فى قطاع السيارات التى تنفرد بها وخلال هذا العام تم إضافة مسابقة جديدة وهي مسابقة المهارات لأفضل مسئول مبيعات.



وأكد كاجي ماساكازو مدير عام إدارة ارضاء العملاء بالمسابقة أن هذه المسابقة تضم موزعين نيسان للبيع وخدمات مابعد البيع حيث تتيح الفرص للتعلم وتطوير مهاراتهم المختلفة.موضحا أن شركة نيسان ستواصل دعم تلك المنافسة الاستثنائية.



وأعلنت أسماء الفائزين في المسابقة بالترتيب من الأول للثالث كالتالي: عمرو صادق ومحمد سيد وأحمد نجيب في مسابقة المهارات لأفضل ممثل قطع غيار، كما فاز محمد النزلاوى وأحمد عادل وعمرو عبد الرحمن في مسابقة المهارات لأفضل فني، وفاز محمد حسين وأدهم حسن وأنس محمد بمسابقة المهارات لأفضل مهندس استقبال وأخيراً وليس أخراً فاز محمود عبد البديع وباسم ومهدي وأحمد سمير في مسابقة المهارات لأفضل ممثل مبيعات وكانت هذه المسابقة إضافة جديدة لهذا العام.



الجدير بالذكر ان المرحلة الثانية من المسابقة تبدأ من خلال أختيار الفائز الأول من كل قسم فى كل من مصر والجزائر والمغرب والسودان وتونس يتنافس في النهاية ممثلى الخمس بلاد المشاركة في المسابقة.