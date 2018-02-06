8 معلومات عن حتبت كاهنة حتحور

وزارة الآثار



دعاء محمود



نجحت وزارة الآثار في اكتشاف مقبرة فرعونية حديثا لكاهنة تُدعى "حتبت" بمحيط منطقة الأهرامات بالجيزة وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري التي قامت به البعثة الأثرية المصرية في الجبانة الغربية بمنطقة آثار الجيزة، برئاسة مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار.



ورصدت "المال"، أبرز 8 معلومات عن "حتبت"، والتي كانت كاهنة للمعبودة حتحور.



1_ "حتبت" كانت من كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكي خلال نهاية عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.



2_ يرجح علماء الآثار أن المقبرة التي اكتشفت منذ يومين للكاهنة حتبت ليست المقبرة الأساسية فهي مصنوعة من الطوب اللبني بطبقة ملاط ولكن المقبرة الأساسية التي عثر على مقتنياتها قديما منذ أكثر من 109 أعوام وموجودة حالياً في متحف برلين مرجح أن تكون في ذات المنطقة وتكون بالحجر بالكامل.



3_ تحمل مقبرة "حتبت" جميع سمات عصر الأسرة الخامسة من حيث التخطيط المعماري والعناصر الفنية، فهي تتكون من مدخل يؤدي إلى مقصورة على شكل حرف "L" بها حوض للتطهير حفر عليه أسماء صاحبة المقبرة وألقابها.



4_ وفي نهاية ممر المقصورة من الناحية الغربية بالمقبرة يوجد مدخل به درج اصطف علي جانبيه حامل للبخور والقرابين يؤدي إلى حجرة صغيرة بها ناووس كان يوجد به تمثال لصاحبة المقبرة لم يتم العثور عليه حتي الآن، وبأرضية المقصورة يوجد مائدة صغيرة للقرابين.



5_ زُينت جدران المقبرة والتي يزيد عمرها علي 4400 عام بمناظر ملونة تصور "حتبت" في وضع الوقوف تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك، بالإضافة إلى مناظر لصناعات مختلفة كصناعة مراكب البردي والجلود وصهر المعادن، ومناظر للرعي وذبح الأضاحي وجمع الفاكهة وفرق موسيقية ورقص الفتيات، كما تظهر صاحبة المقبرة في مناظر أخري وهي جالسة أمام مائدة للقرابين تستقبل القرابين المقدمة من أبنائها.



6_ يوجد أيضا علي أحد جدران المقبرة مناظر متميزة لقردين حيث كانت القردة حيوانات مستأنسة في ذلك الوقت، يصور المنظر الأول قرد يجمع ثمار الفاكهة وهو منظر شوهد أيضا داخل مقبرة "خنوم حتب الثاني" بمنطقة بني حسن الأثرية في محافظة المنيا والتي ترجع الي عصر الأسرة الثانية عشر من الدولة الوسطى.



7_ أما المنظر الآخر فيصور أحد القردة وهو يرقص مع فرقة موسيقية كاملة وهو منظر مميز ويوجد مثله بمقبرة "كا عبر" بمنطقة آثار سقارة من عصر الأسرة الخامسة وفيه يظهر القرد مع عازف قيثارة وحيد وليس مع فرقة موسيقية كاملة.



8_ يبحث علماء الآثار عن المقبرة منذ عام 1905، وآخر من عمل بمنطقة الكشف الأثري كان الدكتور زاهي حواس.



وقال الدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية السابق، لـ"المال"، إن حتبت كانت كاهنة لحتحور وهي معبودة مصرية قديمة اعتبرت إلهة السماء، والحب، والجمال، والأمومة، والسعادة، والموسيقى، والخصوبة، سميت قديما باسم بات ووجدت على لوحة نارمر، وكان يرمز لها بالبقرة، عبادتها كانت ما بين مدينة الأشمونين بالقرب من الفيوم ومدينة أبيدوس بالقرب من سوهاج.



وأضاف خليفة أن الاكتشافات الأثرية لها أثر إيجابي علي زيادة الحركة السياحية لمصر وتوجيه أنظار العالم إلينا.



من جانبه، أكد خالد العناني وزير الآثار، أن السبب وراء زيادة عدد الاكتشافات الأثرية وإنهاء المشروعات دون وجود أي عراقيل مالية يرجع إلى القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة بالإعلان عن أحداث واكتشافات أثرية ضخمة يعطي رسالة للعالم بأن مصر دولة تهتم بحضارتها.

