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طاقة
أسعار البترول تهبط 4 دولارات من أعلى مستوى هذا العام
الثلاثاء 06 فبراير 2018 02:38 م
خام برنت
أخر الأخبار
مزيج برنت
خالد بدر الدين
هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% أمس الثلاثاء لينزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 66.91 دولار للبرميل لتواصل الخسائر الذى تكبدته الجلسات السابقة ليقل هذا السعر بأكثر من أربعة دولارات عن أعلى مستوى سجله الخام الشهر الماضي عندما قفز إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل.
وذكرت وكالة رويترز أن سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة هوى أيضا بحوالى 3 دولارات عن المستوى المرتفع الذى سجله فى يناير الماضى لينخفض إلى 63.46 دولار للبرميل مع هبوط الأسواق المالية العالمية في أعقاب واحدة من أكبر الخسائر التي سجلتها وول ستريت خلال التعاملات على الإطلاق.
وكانت منظمة أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة يتوقعون من خلال اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى عودة السوق إلى التوازن فى الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي وإن متوسط سعر البترول سيصل إلى 60 دولارا للبرميل من خام برنت خلال العام الحالى.
خام "برنت"
البترول
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