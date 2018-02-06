EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
حلبى: 500 مليون دولار صادرات ممكنة للبرازيل العام الحالى
الثلاثاء 06 فبراير 2018 02:29 م
المجلس التصديرى للصناعات الغذائية
أخر الأخبار
المجلس التصديرى للصناعات الغذائية
محمد ريحان وعمر سالم
قال ميشيل حلبي الأمين العام لغرفة التجارة العربية البرازيلية، إن الصادرات المصرية من الممكن أن تصل خلال العام الحالى إلى 500 مليون دولار، مقارنة بـ 160 مليون دولار، وهو رقم ليس صعب ولكنه يحتاج لجهد من الحكومة والقطاع الخاص.
واضاف خلال كلمته فى ندوة نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن هناك طلبات لمصدرين مصريين يريدون دخول السوق البرازيلية، موضحا أنهم يزورون البرازيل باستمرار، كما أن التاجر البرازيلى يريد عقد الصفقات وجها لوجه.
ولفت إلى أن تعداد البرازيل بلغ ٢٤٠ مليون نسمة ويصل الناتج المحلى لها لنحو ١.٨ تريليون دولار، ولم تحدث تنمية أو زيادة مثلما حدث بمصر العام الماضى، كما بلغ حجم المبيعات بالسوق البرازيلية ٤٤٧ مليار دولار 2017.
واشار حلبي إلى أنه حال تحقيق مصر نسبة 1% من وارادت البرازيل فسيحقق طفرة للصادرات المصرية وتستطيع مصر تحقيق أكبر من ذلك.
القطاع الخاص
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا