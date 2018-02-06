حلبى: 500 مليون دولار صادرات ممكنة للبرازيل العام الحالى

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

محمد ريحان وعمر سالم



قال ميشيل حلبي الأمين العام لغرفة التجارة العربية البرازيلية، إن الصادرات المصرية من الممكن أن تصل خلال العام الحالى إلى 500 مليون دولار، مقارنة بـ 160 مليون دولار، وهو رقم ليس صعب ولكنه يحتاج لجهد من الحكومة والقطاع الخاص.



واضاف خلال كلمته فى ندوة نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن هناك طلبات لمصدرين مصريين يريدون دخول السوق البرازيلية، موضحا أنهم يزورون البرازيل باستمرار، كما أن التاجر البرازيلى يريد عقد الصفقات وجها لوجه.



ولفت إلى أن تعداد البرازيل بلغ ٢٤٠ مليون نسمة ويصل الناتج المحلى لها لنحو ١.٨ تريليون دولار، ولم تحدث تنمية أو زيادة مثلما حدث بمصر العام الماضى، كما بلغ حجم المبيعات بالسوق البرازيلية ٤٤٧ مليار دولار 2017.



واشار حلبي إلى أنه حال تحقيق مصر نسبة 1% من وارادت البرازيل فسيحقق طفرة للصادرات المصرية وتستطيع مصر تحقيق أكبر من ذلك.