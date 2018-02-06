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سيــارات
نيسان إيجيبت تعلن عن زيادة جديدة بأسعار قشقاى
الثلاثاء 06 فبراير 2018 01:51 م
نيسان قشقاى
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نيسان قشقاى
المال - خاض
أعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها الصادرة عن فبراير الحالي، إذ ارتفعت أسعار موديلات نيسان قشقاي بمختلف فئاتها؛ بمقدار 10 آلاف جنيه.
وصعدت أسعار نيسان قشقاى - فئة"A/T Stander" إلى 404 آلاف جنيه بدلاً من 394، وارتفعت "قشقاي" فئة "A/T F/L" إلي 434 ألف مقابل 424، كما وصلت "قشقاي" فئة "A/T H/L" إلي 464 ألف مقاربة بـ 454 ألف خلال يناير الماضي.
وأبقت نيسان إيجيبت على أسعار طرازات "صني" وسنترا" دون تغيير، لتتراوح أسعار "صني " بين 209 و231 ألف جنيه، كما تقدر أسعار سنترا فئة" a/t" بنحو 280 ألف، وقيمة 295 ألفا لفئة "A/T H/L"، وتصل أسعار "سنترا" - فئة"a/t sport edition" إلي 320 ألف.
ويوضح الجدول التالي تطور أسعار طرازات نيسان إيجيبت خلال فبراير:
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