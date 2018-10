نيسان إيجيبت تعلن عن زيادة جديدة بأسعار قشقاى

المال - خاضأعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها الصادرة عن فبراير الحالي، إذ ارتفعت أسعار موديلات نيسان قشقاي بمختلف فئاتها؛ بمقدار 10 آلاف جنيه.وصعدت أسعار نيسان قشقاى - فئة"A/T Stander" إلى 404 آلاف جنيه بدلاً من 394، وارتفعت "قشقاي" فئة "A/T F/L" إلي 434 ألف مقابل 424، كما وصلت "قشقاي" فئة "A/T H/L" إلي 464 ألف مقاربة بـ 454 ألف خلال يناير الماضي.وأبقت نيسان إيجيبت على أسعار طرازات "صني" وسنترا" دون تغيير، لتتراوح أسعار "صني " بين 209 و231 ألف جنيه، كما تقدر أسعار سنترا فئة" a/t" بنحو 280 ألف، وقيمة 295 ألفا لفئة "A/T H/L"، وتصل أسعار "سنترا" - فئة"a/t sport edition" إلي 320 ألف.ويوضح الجدول التالي تطور أسعار طرازات نيسان إيجيبت خلال فبراير: