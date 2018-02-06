تنمية الصادرات: ندرس احتياجات أسواق دول الميركسور

هيئة تنمية الصادرات

محمد ريحان وعمر سالم



قالت شيرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تدعم المعارض الخارجية للأسواق الجديدة بنسبة 40 إلى 60%.



وأضافت الشوربجي، خلال ندوة للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع غرفة التجارة العربية البرازيلية، وجهاز التمثيل التجاري، لدراسة احتياجات دول تجمع الميركسور، خاصة السوق البرازيلية.



وأشارت إلى أن الخطة تتضمن القطاعات التصديرية المصرية، والمشاركة في المعارض الخارجية وإعداد دراسات حول أسواق دول الميركسور.



ولفتت إلى أن مصر ستشارك فى معرض "أبس" فى البرازيل، خلال الأيام المقبلة.



ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ سبتمبر 2017، وتهدف لدفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، على رأسها الأرجنتين، ويبلغ حجم الميزان التجارى ملياري دولار.



ويعتبر تجمع الميركوسور تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، أما فنزويلا فليست عضواً كاملاً كذلك بوليفيا ودولاً أخرى فى أمريكا اللاتينية، ويضم 250 مليون نسمة.