كابيتال تؤسس شركة جديدة لتسويق المشروعات الإدارية والتجارية

كابيتال العقارية Capital Real Estate

المرسي عزت



أسست شركة كابيتال للتسويق العقارى شركة " كابيتال كوميرشال " والمتخصصة فى خدمات التسويق للمشروعات الإدارية والخدمية وتبدأ نشاطها بالتعاقد على مشروعين فى العاصمة الإدارية و 6 اكتوبر .



وقال فاروق رشاد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتسويق إن تأسيس الشركة الجديدة يأتى ضمن خطة "كابيتال" للتوسع فى عدد من الأنشطة وفصل المشروعات الإدارية والخدمية عن الشق السكنى لرفع مستهدفها للعام الجارى فى ظل إرتفاع الطلب على الإدارى والتجارى وتوسع المطورين فى تنمية هذه النوعية من المشروعات.



و حققت شركة كابيتال للتسويق العقارى مبيعات العام الماضى بقيمة 700 مليون جنيه منها 200 مليون جنيه للمشروعات الادارية والتجارية والطبية وتشمل محفظة الشركة أكثر من 80 مشروعا لـ 35 مطور.



وأشار رشاد إلى ضم مساهمين فى الشركة الجديدة من ذوى الخبرات الكبيرة فى الإستشارات التسويقية لهذه النوعية من المشروعات لضمان تقديم خدمات شاملة للمطورين العقاريين بداية من دراسات الجدوى وحتى إدارة المشروعات بعد تسليمها .



ويضم هيكل مساهمى الشركة الجديدة ملاك شركة كابيتال للتسويق العقارى إلى جانب خبراء التسويق محمد رشاد والذى تولى رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة و عبد الحميد فتحى نائب لرئيس الشركة لشئون السمسرة و على عبد الحميد نائب رئيس الشركة للمشروعات الإدارية .



وقال محمد رشاد رئيس مجلس إدارة "كابيتال كوميرشال" إن الشركة تبدأ نشاطها بتسويق مشروعين أحدهما فى العاصمة الإدارية يقام على مساحة 5 ألاف متر مربع ويضم أنشطة إدارية وطبية والثانى فى مدينة 6 اكتوبر يضم 60 ألف متر مسطحات بيعية تجارى وادارى .



وأوضح أن أنشطة الشركة تشمل المشروعات الإدارية والتجارية والطبية والصناعية وعقد مزادات إلى جانب إدارة المشروعات ودراسات الجدوى وإدارة المحافظ العقارية .



وأضاف أن الشركة تخطط لتقديم خدماتها فى عدد من المحافظات والتى تشهد رواجا فى تنمية المشروعات الخدمية وفى مقدمتها الإسكندرية والمنصورة والغربية