عودة خدمات الانترنت المحمول بعد تأثرها لمدة ساعتين‎

مصدر يشير إلى احتمالية وجود سيناريوهين وراء ذلك .





محمود جمال :

كشف مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول عن عودة خدمات الانترنت المحمول إلى طبيعتها بعد تأثرها بالسلب لمدة ساعتين بدأت منذ السابعة والنصف وحتى التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء .

وقال المصدر لـ " المال " أنه جار حاليا دراسة اسباب تأثر الخدمة ، ويوجد سيناريوهين حتى الآن الأول فنى يتعلق ببرامج السوفت وير الخاصة بالبوابة الدولية للمصرية للاتصالات ، والآخر أمنى يتعلق بدراسة جهات سيادية حجب تكنولوجيا AMP المتعلقة بسرعة تصفح صفحات الانترنت عبر محركات البحث .

يشار إلى أن عدد مستخدمى المحمول فى مصر طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نوفمبر الماضى وصل إلى 100.7 مليون مشترك منهم 33.5 مليون عميل لأورنج ، و 43.9 مليون لفودافون ، و 23.2 مليون