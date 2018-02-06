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اتصالات وتكنولوجيا
عودة خدمات الانترنت المحمول بعد تأثرها لمدة ساعتين
الثلاثاء 06 فبراير 2018 12:21 م
متصفحات الانترنت
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متصفحات الانترنت
مصدر يشير إلى احتمالية وجود سيناريوهين وراء ذلك .
محمود جمال :
كشف مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول عن عودة خدمات الانترنت المحمول إلى طبيعتها بعد تأثرها بالسلب لمدة ساعتين بدأت منذ السابعة والنصف وحتى التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء .
وقال المصدر لـ " المال " أنه جار حاليا دراسة اسباب تأثر الخدمة ، ويوجد سيناريوهين حتى الآن الأول فنى يتعلق ببرامج السوفت وير الخاصة بالبوابة الدولية للمصرية للاتصالات ، والآخر أمنى يتعلق بدراسة جهات سيادية حجب تكنولوجيا AMP المتعلقة بسرعة تصفح صفحات الانترنت عبر محركات البحث .
يشار إلى أن عدد مستخدمى المحمول فى مصر طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نوفمبر الماضى وصل إلى 100.7 مليون مشترك منهم 33.5 مليون عميل لأورنج ، و 43.9 مليون لفودافون ، و 23.2 مليون
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