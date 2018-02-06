محلل : تراجعات اﻷسواق الأمريكية تصيب البورصة المصرية

البورصة المصرية

هبوط عنيف يضرب مؤشرات البورصة بمنتف التعاملات





أسماء السيد:





أرجع هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أكيومن" لتداول اﻷوراق المالية، الهبوط العنيف الذي شهدته البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، بسبب تخوف المتعاملين من تراجع السوق اﻷمريكية، موضحًا أن حالة من الزعر سيطرت عليهم .



وتوقع أن تحاول مؤشرات البورصة التماسك بنهاية التعاملات، موضحًا أن حالة خروج المتعاملين جاءت سريعة بشكل كبير، وكان من المفترض التريث لجلسة أو يزيد حتى نرى التحركات.



وأوضح أن معدل هبوط مؤشرات البورصة حتى هذه اللحظة ضاهى في سرعته من حيث نسبة التراجع السوق الأمريكي، مشيرًا إلي أسباب هبوط السوق اﻷمريكية، بسبب بعض نتائج الشركات غير الجيدة إضافة إلي تخوفهم من معدلات الفائدة .



وأضاف أن الفئات اﻷكثر بيعًا جاءت من قبل المتعاملين المحليين واﻷجانب، وهو على غير المتوقع بالنسبة للأجانب بصفة خاصة.



وتابع : "أن جلسة اليوم وجلسة الغد من المفترض أن تحدد مسار البورصة، فإذ استمرت بالنزول، سيكون من الأفضل للمتعاملين التخارج للحفاظ على المستويات الحالية والعكس" .



وسيطر التراجع الحاد على مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بـ 2% عند 14648 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 2.7% عند 835 نقطة .



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 453 مليون جنيه، ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 178 سهما، سيطر التراجع على أداء 142 سهما، وارتفع 8 آخرين، بينما لم يتغير 28 سهما .



واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 16 و 25.8 مليون جنيه، على التوالي مقابل اتجاه العرب للشراء بقيمة 42 مليون جنيه.