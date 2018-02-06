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استثمار
الوقائع تنشر قرار تشكيل لجنتى تظلمات المستثمرين
الثلاثاء 06 فبراير 2018 11:45 ص
سحر نصر في البرلمان
أخر الأخبار
سحر نصر في البرلمان
المال - خاص :
نشرت صحيفة الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، قرار د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم وتشكيل لجنتى التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث ونظر التظلمات المقدمة من المستثمرين.
ونص القرار على أن يترأس اللجنتين مستشار من إحدى الجهات القضائية، و تضم فى عضويتها ممثلا عن كل من : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحد ذوى الخبرة، على أن تعمل الهيئة على إعداد نظام للقيد الإلكترونى للتظلمات ويتم ربطه بالموقع الإلكترونى للهيئة، بما يسهل عملية القيد والمراجعة، على أن يشتمل هذا النظام على بيان بتاريخ التظلم واسم المتظلم وصفته وموضوع التظلم والقرار المتظلم منه وتاريخ جلسة نظر التظلم.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تعقد اللجنة جلساتها فى مقر الهيئة كل خمسة عشر يوما، ولها أن تجتمع كلما اقتضت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، ويكون للجنة أمانة فنية تتكون من عدد كاف من العاملين الإداريين المختصين والمتفرغين لأعمالهم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو غيرها من الجهات، و يكون لها على الأخص إعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنة، و إخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم قبل موعد الجلسة بوقت كاف للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانونا، والقيام بأعمال أمانة سر اللجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
سحر نصر
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