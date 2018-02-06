المركزى يبدأ تطبيق سياسة نقدية توسعية.. قريبًا

طارق عامر 3

محمد سالم



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن المصرف سيبدأ تطبيق سياسة نقدية توسعية قريباً بعد التأكد من السيطرة على معدلات التضخم.



جاء ذلك على هامش مشاركته، اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر التكنولوجية المالية سيملس شمال إفريقيا.



وهبطت معدلات التضخم من 35% فى يوليو، إلى 21.9% خلال ديسمبر الماضى.