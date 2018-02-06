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قطع المياه عن مناطق بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد
الثلاثاء 06 فبراير 2018 11:37 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن التوسعات الشمالية وامتدادها، والمناطق الصناعية، والتوسعات الشرقية، وضعفها بالأحياء السكنية من الساعة السابعة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بمدينة 6 أكتوبر، مساء غد الأربعاء.
وأضاف ممدوح، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قطع المياه عن الحيين (16 - 17)، وامتداد الربوة، وبيفرلي هيلز، بمدينة الشيخ زايد، إضافة إلى منطقة أبو رواش، بدءًا من الساعة 8 مساء غدٍ الأربعاء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم الثاني يوم الخميس، أي لمدة 10 ساعات متواصلة، نظرًا لتنفيذ أعمال ربط خط قطر 400 مم على الخط الرئيسي قطر 1600 مم المغذي لهذه المناطق.
هيئة المجتمعات العمرانية
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