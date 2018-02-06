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اقتصاد وأسواق
العصار يبحث مع شركة صينية تصنيع ألواح الطاقة الشمسية
الثلاثاء 06 فبراير 2018 11:33 ص
محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربى
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محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربى
المال ـ خاص:
قام السيد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي بزيارة لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد من ممثلى وزارات ( الإنتاج الحربي ،الاستثمار والتعاون الدولي ،التجارة والصناعة) التقى خلالها بالسيد زوهو جونجشان رئيس مجلس إدارة مجموعةGCLGroup) ) الصينية وذلك بمقرها بمدينة سوزاهو بالصين ، وتشمل مجموعةGCLGroup) ) الصينية عدة شركات تعد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الواح الطاقه الشمسية بجميع مراحلها بدءً من الرمال.
وقد قام الوفد المصري بجولة داخل أحد مصانع مجموعةGCLGroup) ) للإطلاع على إمكانياتها التكنولوجية وتم خلال الجولة زيارة مركز الأبحاث ومركز المعلومات الخاص بالمصنع وكذلك معرض المنتجات التى يقوم المصنع بتصنيعها.
أكد العصار أن هذه الزيارة تهدف إلى دراسة إمكانية مشاركة مجموعةGCLGroup) ) للإنتاج الحربي لإنشاء مجمع صناعى مشترك لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال وكذا بحث إمكانية التعاون في مجالات أخرى مرتبطة بإنتاج الطاقة المتجددة.
وأوضح العصار أن المصنع الذى تم زيارته يمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومتطورة في مجال إنتاج الطاقة، وأننا نهدف إلي نقل هذه التكنولوجيا إلي مصر حيث يعد ذلك نقلة هامة وكبيرة لمصر في مجال إنتاج الطاقة النظيفة،وأضاف إلي أن الشراكة بين الجانبين ستكون في مجال إنتاج الطاقة بالإستفادة من الكوارتز المتوافر في مصر واستغلال هذا الخام الإستغلال الأمثل في تصنيع الواح الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجانب الصيني في مجال إنتاج الطاقة النظيفة يهدف إلي تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة من خلال تقديم خدمة مميزة ذات جودة عالية بأسعار مناسبة مع إمكانية تصدير منتجات الطاقة الشمسية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
ومن جانبه رحب السيد زوهو رئيس مجموعةGCLGroup) ) الصينية بالتعاون مع الإنتاج الحربي ونقل التكنولوجيا الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية لمصر وتدريب العاملين بشركات الإنتاج الحربي عليها، وأكد أن المجموعة علي استعداد للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مجموعة من المشروعات الأخرى فى مجالات إنتاج الطاقة وتحلية المياه.
كما تم إجراء عدة لقاءات بين ممثلى الجانبين المصري والصيني لبحث التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع واتفق الجانبان علي قيام رئيس المجموعة الصينية ووفد مرافق بزيارة شركات الإنتاج الحربي خلال الشهر المقبل والاطلاع على إمكانياتها التكنولوجية والخبرات البشرية المتوفرة علي أرض الواقع تمهيداً لبحث الخطوات التنفيذية وتوقيع اتفاق إطارى للشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجموعةGCLGroup) ) الصينية .
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