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اقتصاد وأسواق
الزراعة: 255 مليون جنيه إجمالي قروض البتلو حتى الآن
الثلاثاء 06 فبراير 2018 11:29 ص
خراف وماشية
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خراف وماشية
ويشدد على متابعة المستفيدين وتقديم الدعم والمشورة لهم
الصاوي أحمد
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي ما تمت الموافقة عليه من قروض للمستفيدين من المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو بلغ حتى الآن حوالي 255 مليون جنيه، لتربية 33 ألف رأس من عجول البتلو.
وأشار البنا إلى أنه تم إجراء كل المعاينات اللازمة لاعتماد حصول المستفيدين على القروض، على أرض الواقع، وذلك من خلال لجان فنية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والبنك الزراعي المصري والإدارات البيطرية، والتأكد من سلامة كافة الإجراءات وجدية العملاء في الاستفادة من القرض.
وأكد وزير الزراعة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة والبنك الزراعي المصري وفروعه المنتشرة بقرى الجمهورية، فضلا عن المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية، يواصلون استقبال العملاء من شباب الخريجين وصغار المربين الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع والحصول على القرض المخصص لشراء الرؤوس وتغذية الماشية.
وقال البنا إن المشروع القومي لإحياء البتلو، يستهدف في الأساس صغار المربين وشباب الخريجين، حيث يتم منحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، بما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب وتحسين دخولهم.
وفي سياق متصل، شدد وزير الزراعة خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المشروع، على التواصل المستمر مع المستفيدين من هذا المشروع، والمتابعة المستمرة لهم، وتقديم التوعية والإرشاد فيما يتعلق بالتربية والتحصين والتغذية، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، وتقليص الفجوة في اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض منها.
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