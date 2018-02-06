جلسة الاستماع الثانية لتعديلات سوق المال بالبرلمان.. اليوم

البرلمان



ياسمين فواز



تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة الاستماع الثانية الخاصة بتعديلات قانون سوق المال التي تمت مؤخرًا على القانون رقم 95 لسنة 1992، ومن المقرر أن يحضر جلسة اليوم محمد عمران رئيس الرقابة المالية لحسم عدد من المقترحات التى تقدمت بها جمعيات سوق المال وشركة مصر المقاصة وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية الاسبوع الماضي.



وتشمل تعديلات مشروع القانون 8 أبواب موزعين على 74 مادة، إضافة إلى بورصة العقود الآجلة، وتعريف الصكوك، مع التنبيه على اختصاص الجهات الشرعية بها بموافقة الأزهر الشريف، إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى، لتكون متماشية مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.



من جانبه أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" أن اللجنة خاطبت رئيس الرقابة المالية لحضور اجتماع اللجنة اليوم لحسم عدد من المقترحات التى تقدمت بها الجهات المعنية بالقانون وأبرزها تعديل المادة 38 الخاصة بقيام البنك المصدر للصندوق بمهمة أمين الحفظ للأوراق المالية – الأسهم – التي سيستثمر فيها الصندوق، بدلًا من قيام بنك أخر بتلك المهمة، بدلا من ان يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركز المصرى والمرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرة على شركة إدارة الصندوق أو مساهمة بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.



وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن اللجنة تستمع لكافة الجهات المعنية خلال الجلسات التى تعقدها، تمهيدا لبدء مناقشة مشروع القانون داخلها بين الاعضاء، ولفت إلى اللجنة تناقش مشروع القانون اليوم وغدا الاربعاء.



التعديلات المقترحة لقانون "هيئة سوق المال" التي شملت التعديلات على قانون سوق المال، الصادر برقم 95لسنة 1995، والذي يتألف من 8 أبواب موزعين على 74مادة، إضافة بورصة العقود الآجلة، وتعريف الصكوك، مع التنبيه على اختصاص الجهات الشرعية بها بموافقة الأزهر الشريف، إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى، لتكون متماشية مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.



وتشمل تعديلات قانون "سوق المال " على المواد "4-8-63-64-66" حيث يناقش القانون حماية الأقلية من المساهمين، في حالة الاستحواز، وزيادة الغرامة، على من يخالف أحكام الاستحواز، ويصرف أوراق مالية، على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة.



كما سيتم تعديل قواعد الطرح الخاص بالأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر، في الشركات والهيئات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في الاكتتاب العام.



كما سيتم إضافة بورصة العقود على تعديلات قانون "سوق المال"، لتكون في صورة شركة مساهمة، ولها شخصية معنوية مستقلة، تعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة، على أن يتم تنظيم وترخيص شركة لتكون بورصة مخصصة للعقود، مع توضيح شامل ووافٍ للشروط الواجب توافرها في هيكل الملكية، مع وضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها تلك البورصة" مستقبلية- مبادلة- خيارات".



كما تتطرق التعديلات الجديدة إلى تنظيم وتأسيس وترخيص شركات الوساطة، مع السماح بممارسة النشاط، وتنظيم عمليات المقاصة وإنشاء وحدة ذات طابعس خاص لتلك الأمور.



وشملت التعديلات أيضاً المواد "15-17-24" المنظمة لقيد الأوراق المالية في البورصة، مع التركيز على إنشاء سجل معين لقيد الشركات المرخص لها، إضافة إلى التأكيد على السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، عن طريق أحمد البنوك ولشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.



كما تشيرالمادة "4" على إصدار الصكوك بأساس عقد المضاربة بين مالكي الصكوك والجهة المستفيدة منه، ويتم تقسيمه إلى صكوك ( مرابحة- مشاركة- إجارة)، ويكون ذلك بإشراف الأزهر الشريف.



هذا وتؤكد "اليوم الجيد" أن هناك تعديلات على مواد أخرى وبنود أخرى في قانون سوق المال المزمع مناقشته في مجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة.

