بحوث الإلكترونيات يطلق برنامج حاضنة طريق للعام الثاني

صناعة الإلكترونيات

المال خاص:



أطلق معهد بحوث الإلكترونيات برنامج حاضنة "طريق" لدعم الأفكار الابتكارية والشركات الناشئة في مجالى الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك للعام الثاني على التوالى.



وأشار هشام الديب، رئيس المعهد، إلي أن حاضنة "طريق" هي أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات، وتقدم الحاضنة دعما ماديا يصل إلى 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى الدعم والتوجيه اللازم في مجال التسويق وإدارة الأعمال من خلال الخبراء المتخصصين، وذلك خلال فترة الاحتضان التى تقدر بـ 9 أشهر.



وأوضح الديب أنه تم إطلاق البرنامج منتصف عام 2017 بتبنى (10) أفكار ابتكارية ويتم الاستعداد خلال هذه الفترة لتخريجهم كشركات ناشئة بنهاية الشهر القادم.



وأعلن د. الديب أن الحاضنة تفتح الآن باب التسجيل لدورتها الثانية لتلقي (10) أفكار ابتكارية أخرى تقوم بتبنيهم وتقديم الدعم المالى والفنى والخدمات الإدارية والقانونية، وذلك حتى الخامس من شهر مارس القادم من خلال بوابتها الإلكترونية: https://tarieic.eri.sci.eg/RegisterC2.aspx



جدير بالذكر أن هناك العديد من الأفكار التى تبنتها الدورة الأولى ومنها: المصعد الذكى الذي يقوم على تكنولوجيا إنترنت الأشياء في الكشف والتنبؤ بأعطال المصاعد، والكشف والتنبؤ بالأضرار في المبانى والكباري، واستخدام المستشعرات الذكية في الكشف عن الألغام، وتوليد الكهرباء من حرارة الشمس، وصناعة الشفرات اللاسلكية وهوائيات المحمول للجيل الرابع والخامس، وصناعة موفر الطاقة الذي يستخدم في العدادات الكهربية للمصانع والورش الصغيرة.