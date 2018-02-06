زيادة رأسمال مصر حياة إلى 1.5 مليار جنيه

أحمد عبد العزيز مصر لتأمينات الحياة

الشاذلى جمعة



وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «مصر لتأمينات الحياة»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، فى اجتماعها الخميس الماضى، على ضخ 150 مليون جنيه فى القاعدة الرأسمالية لترتفع من 1.35 إلى 1.5 مليار جنيه.



قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الزيادة الجديدة تم تمويلها من احتياطيات الشركة، لافتا إلى أن الهدف منها دعم الملاءة المالية والحفاظ على مستوى التصنيف الاتئمانى الحاصلة عليه من مؤسسة «AM BEST» وهو «BBB».



وكشف رئيس مصر حياة، عن زيادة حصيلة الأقساط المباشرة لشركته لتصل إلى 1.9 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2018/2017، مقابل 1.5 مليار فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو تصل إلى %24، بزيادة نسبتها %4 عن الخطة المستهدفة للفترة.



وأضاف أن مصر حياة تسعى لزيادة حصيلة الأقساط المباشرة لتصل إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 3.3 مليار فى العام المالى الماضى، بنسبة نمو تصل إلى %20، لافتا إلى أن فاتورة المطالبات المسددة بلغت 1.5 مليار جنيه، فى النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 1.2 مليار فى النصف المقابل من العام الماضى.



ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمينات الحياة لعملائها نتيجة الوفاة، أو العجز أو التقاعد أو انتهاء مدة وثيقة التأمين، تسمى بالمطالبات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء نتيجة تحقق المخاطر مثل الحريق والسطو والحوادث وغيرها فتسمى التعويضات.