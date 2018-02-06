مصر – إيران يستبعد زيادة رأس المال العام الحالى

عمرو طنطاوي بنك مصر إيران

سهير محمد



كشف عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، أن خطة البنك لعام 2018، لا تتضمن زيادات جديدة فى رأس المال لأنه تم بالفعل رفعه خلال عام 2017 ليصل إلى 1.171 مليار جنيه.



وقال طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن البنك يمتلك قاعدة رأسمالية قوية سجلت 2.4 مليار جنيه فى عام 2017.



وكانت الجمعية العمومية للبنك وافقت على زيادة رأسماله بنحو 150 مليون جنيه ليصل إلى 1.171 مليار خلال العام الماضى.



وأكد أن البنك يركز بشكل أساسى خلال عام 2018 على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن محفظة تمويل القطاع سجلت نحو 2 مليار جنيه بنهاية عام 2017 وهى تقترب من نسبة %20 من إجمالى محفظة الائتمان.



وأضاف طنطاوى أن البنك حقق أرباح بلغت 444 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 قبل خصم الضرائب والمخصصات.



يذكر أن البنك فى انتظار موافقة المركزى لتعيين أشرف شرقاوى، وزير قطاع الأعمال السابق رئيساً له خلفا لإسماعيل حسن، ثم عرضه على مجلس الإدارة.



ويتوزع هيكل ملكية بنك - مصر إيران للتنمية الذى تأسس عام 1975 بواقع %29.93 لبنك الاستثمار القومى، و%16.06 مصر للتأمين، و%13.87 شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو %40.14 للشركه الإيرانية للاستثمار الأجنبى المملوكة للحكومة الإيرانية.