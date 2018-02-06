الإسكان: تشغيل تجريبي لمحطة مياه قنا الجديدة مارس المقبل

بدور إبراهيم:

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه والمأخذ والخطوط الناقلة بمدينة قنا الجديدة، بتكلفة حوالي 217 مليون جنيه، وبطاقة 23.5 ألف م3/ي، كمرحلة أولى من إجمالي 3 مراحل بطاقة إجمالية 70 ألف م3/ي، حيث يتم حاليا الانتهاء منها، ومن المقرر تشغيلها تجريبياً مارس المقبل.

كما تفقد المهندس علاء عبدالعزيز أعمال البينية الأساسية، والإسكان، بمدينة غرب قنا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسات، وأعمال الحفر، ويجرى تنفيذ أعمال طبقات الإحلال، لإنشاء 30 عمارة (720 وحدة سكنية)، بمشروع سكن مصر، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي ويجري تنفيذ أعمال الجسات، لإنشاء 30 عمارة (720 وحدة سكنية)، بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة: تم إسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية شبكات (صرف – مياه – ري - طرق) للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان بمدينة غرب قنا، شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية، لإحدى شركات المقاولات، بقيمة 1.1 مليار جنيه، وبمدة تنفيذ 18 شهراً، ويجرى التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفير مصدر كهرباء دائم للمدينة بقدرة 40 م.ف.أ، والتنسيق مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربية لإعداد المستندات تمهيداً للطرح، ويجرى التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى بقنا لتنفيذ خط مياه 8 بوصات، لتوفير مصدر مياه عاجل للمدينة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 300 ألف م3 أعمال قطع بالتربة من إجمالي 480 ألف م3، وتم الانتهاء من 173 ألف م3 أعمال ردم من إجمالي 288 ألف م3، بجانب اعتماد نوعية المواسير لشبكات المياه والري والصرف الصحي، ويجري التعاقد للتوريد، ويجري اعتماد الرسومات التصميمية لمأخذ محطة المياه والخط الناقل، بمدينة غرب قنا، موضحاً أنه بالنسبة للموقف التنفيذى لشبكات المرافق، فقد تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والجسات التأكيدية ويجرى مراجعة واعتماد تقرير التربة، ويجرى تنفيذ أعمال فرمة الطرق للمنطقة (2،1)، بنسبة تنفيذ 40 %، وتم اعتماد شبكات المرافق (طرق – مياه – رى – صرف).

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد أن المساحة الكلية لمدينة غرب قنا تبلغ 8971.11 فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 1400 فدان، وتم اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة، مشيراً إلى أن موقع مدينة غرب قنا يتميز بوقوعه على شبكة طرق إقليمية تربطه بمختلف أجزاء المعمور المصرى، حيث تقع المدينة على الطريق الغربى قنا – القاهرة، ويتميز موقعها بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالى 8 كم، ومن المقرر أن تستوعب المدينة نحو 550 ألف نسمة.