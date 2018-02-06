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تذكار جيتى 12
الثلاثاء 06 فبراير 2018 10:26 ص
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عقيدة جيتى وآراؤه
من عرف صفات جيتى وخصائص عبقريته، لم يصعب عليه ـ فيما يرى الأستاذ العقاد ـ أن يعرف عقيدته فى الدين وآراءه فى الأخلاق والاجتماع والسياسة.
كان رجلاً يأبى الجهد ويكره أن يزعج نفسه، وكانت له عبقرية مستجيبة مستسلمة، تأخذ الدنيا جزءًا جزءًا كما يأخذها الفنان الذى يتملى جمالها والشعور بها ويجد فى ظواهرها الكفاية لحبها وتعظيمها.
وعقائده لن تخرج عن هذه الصفات ولا عن هذه الخصائص، فكل ما هو عويص أو مجهد أو بعيد عن طريق الفن والجمال ـ مستثنى من آراء جيتى فى جميع الشئون.
وعن ما ذكره الأستاذ العقاد من أن جيتى صاحب عبقرية متعددة الجوانب تؤول كلها إلى طبيعة واحدة، فإنه مما يؤيد ذلك أنك تعرف عقائده من صفاته وجملة أفكاره، بينما الجوانب المتعددة الراجعة إلى معادن متعددة تستعصى على مثل هذا التقدير.
● ● ●
جيتى مؤمن بالله مسلم بالقدر : «إن الله أحكم منا وأقدر، فله أن يتصرف بنا كما
يشاء».
وهذا هو التسليم بالقدرة الكبرى والحكمة الإلهية فى الوجود.
وللقدرة الإلهية دلائل كثيرة يلتمسها الباحثون، أما جيتى فمطمئن إلى ما يعتقده لا يغوص على إيمانه ولا يركب إليه المراكب العصية، فحسبه الجمال فى العالم دليلاً على الجبلة الإلهية فيه وفينا، أو كما قال لصديقه موللر: «إن القدرة على تجميل الحس وبث الحياة فى المادة الصماء بتزويجها من الفكر لهى أقوى حجة على فطرتنا العلوية».
والدين عنده لا يكون إلاَّ واحدًا من اثنين:
«إما دين يعرف القدس ويعبده حيث يتراءى فيما حولنا بغير شكل ولا قالب..».
«وإما دين يعرف القدس ويعبده حيث يتراءى فى أجمل الأشكال والقوالب..».
«وكل ما بين هذا وذاك وثنيّة وجهالة».
وما دمنا نشعر بالجمال حولنا، فنحن نشعر بالقدرة الإلهية فى العالم وفى أنفسنا.
قال كيلر : «أمنيتى أن أدرك الله فى عالمى الداخلى كما أدركه فى كل مكان من العالم الخارجى».
فقال له جيتى متهكمًا : «إن الرجل الطيب لا يدرى أنه حين يدرك الله فيما حوله، فالإلهى متصلٌ هناك بالإلهى فى الكون أوثق الصلات».
كذلك قال لجاكوبى : «إن الأقدمين فى أوج رِفعتهم كانوا ينشئون القداسة من الجمال، فزيوس كبير آلهتهم لم يبلغ التمام إلاَّ فى تمثال الأولمب».
وقال لصديقه اكرمان فى عام وفاته : «دع من يشاء يبدع إن استطاع بمحض العزيمة الإنسانية ـ أى بغير مدد إلهى ـ شيئًا يضارع ما أبدعه موزار أو رفائيل أو شكسبير !».
فالجمال عنده هو معجزة الكون الإلهية.
وهذا هو إيمان الشاعر الفنان.
● ● ●
وإيمان جيتى بخلود الإنسان ضربٌ من التسليم بالقدرة الكبرى والإنابة إليها، وما دام الإنسان فى كفالة تلك القدرة فهى تمضى به إلى الذى هو أقوم.
ولم يكن لجيتى طاقة بالفلسفات العويصة التى تخوض فيما وراء الطبيعة وتقيم الدليل على خلود النفس بالمقومات الطويلة والنتائج المعضلة.
إيمانه بالخلود لا شأن له بهذه الفلسفات، ولا مرجع فيه إلى البحث الذى يكد الذهن، ولكنه يستريح من الفلاسفة إلى اثنين: «سبينوزا» و«ليبنتز» ؛ وذلك يتفق مع جنوح عبقريته إلى التسليم واستحسان ما هو حاضر.
فإن «سبينوزا» هو فيلسوف «وحدة الوجود» القائل بأن الله هو الكل والكل فى الله، وأن الإلهية ظاهرة فى كل جزء من أجزاء هذا العالم.
وقد كان سبينوزا هو القائل إن الدنيا تتغير ما تتغير ويبقى فى كل تغيير شىء دائم خالد هو عنصر الكمال والجمال الذى يتجلى فيه الإله.
أما «ليبنتز» ـ فهو فيلسوف الفردية والأجزاء والرضى عن الوجود لأنه خير ما فى الإمكان. والعالَم عنده وحدات منعزلة يعكف كل منها على نفسه ويترقى على حسب قوانينه المكنونة فيه، وكل وحدة من هذه الوحدات هى مرآة القدرة الإلهية تتجلى فيها على حسب حظها من الترقى والكمال، وكل وحدة خالدة تترقى وتظهر جمال الله على درجات فى الإظهار. فالفردية المعزولة فى هذا العالم السعيد على أتمها هنا، ويأوى جيتى من خلال هذا المذهب إلى بيته الأمين.
● ● ●
وقد تلمح فى جيتى أثرًا من آثار أفلاطون فى كلامه عن المثل التى تسبق الموجودات، من ذلك إلماعه فى الجزء الثانى من رواية «فاوست» إلى عالم السكون المجهول الذى لا مكان فيه ولا زمان فيه ولا تتقيد فيه الأشكال بقيود.
ومن ذلك إنكاره للسلطان الذى كان يدعيه رجال الكنيسة لأنفسهم فى الوساطة بين الله والناس. فهؤلاء الذين يزعمون أن الله لا يتكلم إلاَّ بوساطة الكنيسة ـ لا يرون كيف يتكلم الله بلسان جميع الأشياء، فما من حشرة تدب على الأرض وما من ورقة على شجرة ـ إلاَّ ولها نبأ تقوله من عند الله.
وقد كان كلام جيتى ينصرف إلى الكنيسة الكاثوليكية، وهى غير كنيسته البروتستانتية التى نشأ عليها هو وأهله، ومن ثم لم يكن فى كلامه هذا تمرد جديد على سلطان وطيد !
رجائى عطية
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