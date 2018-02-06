بنوك الهيكلة تؤكد قدرتها على تطبيق IFRS 9

حمدى عزام

سهير محمد - سيد بدر



تخضع مجموعة من البنوك المحلية لعمليات هيكلة مالية وإدارية واسعة بغرض تقوية مراكزها وتعزيز دورها فى خدمة العملاء، وتضم القائمة كلا من الزراعى المصرى والعقارى والتنمية والعمال، بالإضافة للاستثمار العربى ومصر إيران وناصر الاجتماعى.



ويعتقد خبراء أن تلك البنوك قد تتأثر سلبا بمعيار المحاسبة الجديد IFRS 9 الذى أصدر البنك المركزى التعليمات الخاصة بتطبيقه نهاية الأسبوع الماضى، واشترط تكوين مخصص بنسبة %1 من إجمالى مخاطر الاتئمان عبر الاعتماد على أرباح 2017 مع البدء فى إعداد قوائم مالية تجريبية وفقا للمعيار الجديد بدءًا من مارس المقبل والالتزام بالتطبيق الفعلى مطلع 2019.



بينما أكد عدد من رؤساء تلك المصارف التزامهم بتعليمات البنك المركزى وقدرتهم على التطبيق فى الفترة الإنتقالية التى حددها. وقال عمرو كمال، رئيس العقارى المصرى العربى، إن البنك سيعمل على تطبيق متطلبات المعيار المحاسبى الجديد الذى وجه به المركزى المصرى ولن يطلب الاستثناء.



وأشار إلى أنه من المقرر أن يعد البنك قوائم مالية تجريبية خلال مارس المقبل، وحتى هذه الفترة من المقرر أن يكون استكمل الدعم المطلوب من قبل البنك المركزى لتنفيذ التعليمات الخاصة بالمعيار 9، وبالتالى لن يطلب استثناء.



ولفت رئيس البنك العقارى إلى أن البنك المركزى قد يدعم المصارف ماليًا أو فنيًا.



وعن تعليمات المركزى باحتجاز %1 من أرباح 2017 كأحد متطلبات تطبيق المعيار الجديد؛ قال كمال إن البنك يتكبد خسائر وبالتالى لا توجد أرباح يتم الاحتجاز منها، لكنه أكد فى الوقت ذاته سعى المصرف لتطبيق المعايير الجديدة.



وأكد السيد القصير، رئيس الزراعى المصرى، أن البنك سيعد القوائم المالية التجريبية بالفعل خلال مارس المقبل، وأن المهلة التى منحها المركزى للمصارف الحكومية للتطبيق هى يوليو ،2019 وبالتالى فالبنك لديه الوقت الكافى لدراسة الأمر ومعرفة ما إذا كان سيحتاج لاستثناء أم سيطبقه فى الفترة المحددة من قبل البنك المركزي.



وأضاف أن البنك لم يشكل بعد اللجنة الداخلية المعنية بتطبيق المعايير الجديدة، وأنه خلال الفترة الحالية يعكف على الدراسة الجيدة للتعليمات التى أرسلها المركزى، لمعرفة متطلبات التطبيق من جميع النواحي.



من جانبه، أكد عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لمصر إيران للتنمية أن البنك بدأ فى تشكيل اللجنة المختصة بالاستعدادات لتطبيق المعيار المحاسبى 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.



وأوضح أن البنك سيكون ملتزمًا بالتطبيق فى المواعيد المحددة فى ضوء الإمكانيات المتاحة وهو ما ستكشف عنه اللجنة بعد إعداد الدراسات اللازمة لمتطلبات التطبيق وفقاً للتعليمات التى أصدرها البنك المركزى.



وقال طنطاوى إنه سيتم البدء فى إعادة تطوير ميزانية البنك فى ضوء التعليمات الجديدة لإصدار أول ميزانية تجريبية فى مارس المقبل، كما سيتم احتجاز %1 من أرباح عام 2017، وفقًا لما جاء فى التعليمات الصادرة من المركزى.



وعن مدى حاجة البنك لزيادة رأس المال بعد تطبيق المعيار الجديد، وما يقتضيه من إعادة النظر فى احتساب المخصصات ومعدل كفاية رأس المال، أكد طنطاوى أنه من الصعب تقرير ذلك الأمر فى الوقت الحالى، ولكن بعد التطبيق الفعلى للمعيار على الميزانية، وهو إجراء سيختلف من بنك لآخر، حسب قوة مراكزها المالية.



وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إنه تم بالفعل الانتهاء من تشكيل اللجنة التى ستتولى القيام بتطبيق المعايير الجديدة والتوافق مع معيار 9 وفقاً لما جاء فى تعليمات البنك المركزى.



وأكد أن البنك سيكون ملتزما بالتطبيق فى المواعيد التى حددها البنك المركزى وبدأنا الاستعداد لإصدر أول ميزانية تجريبية للربع الأول من العام الجارى فى مارس المقبل.



وأوضح أنه جار وضع خطة للتوافق مع القواعد الجديدة فى إعداد الميزانيات بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة والتى ستتضمن تدريبا للعاملين القائمين على تطبيق المعاييرالمحاسبية الدولية على كل جوانب الميزانية.



وعن الضغط المبكر الذى من الممكن أن تتعرض له البنوك وأرباحها استعداداً لتطبيق معيار 9 من المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية، أكد أيمن فوزى، مدير عام الإدارة المالية بأحد البنوك الأجنبية، أن ما نصت عليه تعليمات البنك المركزى بإلزام البنوك بتكوين احتياطى مخاطر بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة باوزان المخاطر من صافى الربح بعد خصم الضريبة عن عام 2017 ويتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ما هو إلا إجراء تحوطى تحسبا للمتطلبات التطبيق التجريبى لها بداية من عام 2018، ومسألة التأثير على أرباح البنوك تختلف من بنك لآخر حسب مراكزها المالية، وما يمكن أن تحتاجه من زيادة فى المخصصات.



وأوضح أن إلزام البنوك بإعداد ميزانيات تجريبية بجانب الميزانية العادية بداية من الربع الأول لعام 2018 يضع ضغطا على الإدارات المالية للبنوك التى تعكف حالياً على الانتهاء من الميزانية السنوية لعام 2017.



وأشار فوزى إلى أن البنوك الأجنبية والعربية العاملة فى السوق بالفعل تطبق المعيار المحاسبى الجديد فى قوائمها المالية، ولكنها ما زالت ترسل الميزانيات للبنك المركزى بالشكل القديم أى ما قبل تطبيق المعيار الجديد مؤكدا الالتزام بالتعليمات بإصدار الميزاينات التجريبية فى المواعيد المحددة لكل البنوك العاملة فى السوق.



وأكد أن تطبيق المعيار الجديد على القوائم المالية يتطلب نظمًا تكنولوجية متطورة ليست متوافرة فى كل البنوك لأنه من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن يتم إجراء العمليات المحاسبية بالمعايير الدولية الجديدة يدوياً لأنها تحتاج إلى سيستم متطور لضمان نتائج دقيقة سيترتب عليها تحديد التأثير على المركز المالى للبنك، ومعدل كفاية رأس المال.