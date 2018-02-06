التأمينات تطرح مناقصة لإدارة 7 مليارات جنيه

يوليو المقبل.. بعد انتهاء العقد الحالى

«أكيومن» و«الأهلى» و«هيرمس» و«بلتون» و«رسملة» يعتزمون المنافسة

كتب – أحمد على ومدحت إسماعيل:تعتزم هيئة التأمينات الاجتماعية، طرح محفظة مالية تقدر بقيمة 7 مليارات جنيه، على شركات إدارة الأصول، فى يوليو المقبل، وقالت مصادر حكومية لـ«المال» إن المبلغ يمثل %1 من إجمالى أصول الهيئة، التى تتخطى حاجز 700 مليار جنيه.وأوضحت المصادر أن الهيئة متعاقدة بالفعل مع 10 شركات لإدارة محافظ مالية بنحو 6 مليارات جنيه، من بينهم «الأهلى»، و«رسملة»، و«هيرمس»، و«بلتون»، و«سى آى كابيتال»، وينتهى التعاقد بحلول العام المالى القادم، ومن ثم تعتزم طرح مناقصة جديدة فى يونيو المقبل.كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت منذ أيام، أن أموال التأمينات الاجتماعية بلغت 755 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2017، مشيرة إلى أن الهيئة حققت أعلى عائد استثمارى فى تاريخها، خلال العام الماضى، عبر استثمار نحو %1 من إجمالى أموالها، بالبورصة المصرية، ولم تفصح عن نسبة العائد.وأكدت المصادر أن الشركات السابقة تعتزم المنافسة بالمناقصة الجديدة الى جانب شركة أكيومن لإدارة صناديق الاستثمار، وذلك بعد قيام الهيئة بتقييم أداءهم والعوائد المحققة خلال فترة التعاقد.وتنص لائحة استثمار أموال التأمينات، على إعداد تقارير تقييم أداء لمديرى الأصول كل 3 أشهر، وأيضا أداء مديرى الاستثمار لنفس نوعية الأصول، وتعرض تلك التقارير على لجنة متابعة الاستثمارات بالهيئة.كما تنص اللائحة على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة بسوق الأوراق المالية %2 من إجمالى أصول الهيئة، على أن تستثمر تلك الأموال فى سندات شركات، وسندات توريق، وصكوك قابلة للتداول بالبورصة، ووثائق صناديق استثمار الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار النقدى، المفتوحة، فى الأسهم أو المؤشرات، وصناديق الاستثمار القابضة العقارية، والأسهم المتداولة فى البورصة المصرية.



