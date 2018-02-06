أكتيس تبدأ إجراءات الاستحواذ على كوكس

«د.أوتكر» الألمانية بين المهتمين بالصفقة





كتبت – إيمان القاضى وشريف عمر:

بدأت شركة أكتيس للاستثمار المباشر، عمليات الفحص النافى للجهالة لشركة كوكس للصناعات الغذائية، بغرض الاستحواذ عليها.

وقالت مصادر مطلعة، إن شركة د.أوتكر الألمانية، من بين المهتمين بالصفقة، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت قد بدأت عمليات الفحص من عدمه.

تأسست د. أوتكر، منذ أكثر من 100 عام، وتنتج مستلزمات صناعة الخبز، مثل البيكينج بودر، وأدوات تزيين الكيك والكريمة، والبيتزا المجمدة.

وأوضحت المصادر أن مساهمى كوكس الرئيسين يرغبون فى بيع كامل الأسهم، ومن ثم عينوا بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» لتولى مهام المستشار المالى للتخارج، وكذلك الترويج لجذب مشترين.

كانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق، أن رغبة الملاك الحاليين للشركة - الجيل الثالث لأسرة المؤسس- وراء الاتجاه للتخارج، للاستفادة من تزايد الاهتمام بمجال الصناعات الغذائية المصرية، بعد تحرير سعر الصرف، وما تلاه من تزايد القدرة على التصدير.

ويمتلك «كوكس» ورثة رجل الأعمال الأجنبى أجاممنون باراسكيفاس، الذى أسسها عام 1954، بهدف تصنيع المنتجات الغذائية الجافة.

وتنتج وتعبأ العديد من المنتجات الغذائية المنتشرة فى السوق المحلية، بالإضافة للبيكنج بودر، منها الملح المستورد من المملكة المتحدة، و«الجيلى»، و«الكورن فلاور»، ومشروب الشيكولاته، و«الكاسترد»، و«الفانيليا»، ومحسن الخبيز، ونشا الذرة، والخميرة المستخدمة فى إنتاج الخبز.

أما «أكتيس» فهى شركة متخصصة فى الاستثمار المباشر بالأسواق النامية، ولديها محفظة استثمار متنامية فى أسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، تتجاوز 7 مليارات دولار، ولديها استثمارات بمجال الطاقة فى السوق المحلية، وتخارجت مؤخرا من شركة إيديتا للصناعات الغذائية.



