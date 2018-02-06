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استثمار
خريطة جديدة لتنمية أراضى مصر
الثلاثاء 06 فبراير 2018 09:22 ص
الأراضى
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الأراضى
يصدر بتنظيم طروحاتها قرار جمهورى مرتقب
المستهدف خدمة القطاعات ذات الأولوية.. وإلزام جهات الولاية ببرنامج زمنى للطروحات.. وتكلفة المشروعات وآليات التمويل
كتب – أحمد عاشور:
تنتظر الجهات الحكومية، قرار جمهورى بتنظيم عمليات طرح الأراضى الاستثمارية، بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تبعاً لما نقله مصدر حكومى مطلع لـ«المال».
وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، أن القرار بمثابة خريطة لتنمية أراضى مصر، ويتضمن 4 مواد، تنص الأولى على عدم التخصيص دون موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والثانية بضرورة إمداد المجلس بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات، وتكلفتها المتوقعة، ومصادر التمويل.
وتنص المادة الثالثة، على أنه حال رغبت جهة الولاية فى التنازل، أو طلب ضم قطعة جديدة، فلابد أن يصحب ذلك دراسة تفصيلية بالأسباب، فى حين تنص المادة الرابعة على عدم الإخلال بحقوق الجهات صاحبة الولاية فى إدارة أراضيها.
وأكد المصدر أن القانون الجديد يهدف بالأساس لتنظيم طروحات أراضى الاستثمار، بحيث تخدم القطاعات التى تستهدف الدولة تنشيطها، وفقاً لرؤية وزارة التخطيط فى استراتيجية 2030.
كانت «المال» قد انفردت فى وقت سابق، بالكشف عن تلقي الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، تعليمات تلزمها بضرورة الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل طرح أى مشروعات جديدة على المستثمرين، للتأكد من توافقها مع مخطط التنمية العمرانية الشاملة لمصر.
وقالت مصادر وقتها، إنه جار إعداد صياغة قانونية تنظم علاقة الجهات صاحبة الولاية بالمجلس، وتضمن تفعيلا مطلقا لدوره وفقاً للقانون 119 لعام 2008، ولفتت إلى أن تلك التعليمات أثرت على خطط الطروحات، ومن بينها خطة طرح 16 مليون متر مربع، تابعة لهيئة التنمية السياحية، كانت مقررة على مدار العام المالى الجارى، فور التصديق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، كما أثرت على موعد إعلان الخريطة الاستثمارية التى تتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إعدادها منذ عدة أشهر، بالتعاون مع الوزارات المختلفة.
يتشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية، واستخدامات أراضى الدولة، و10 من الخبراء المتخصصين فى المسائل ذات الصلة، نصفهم على الأقل من غير العاملين بالحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، يرشحهم وزير الإسكان.
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