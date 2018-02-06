محلية البرلمان تطالب بإعداد مشروع قانون موحد بإشغال الطرق والمحال

- تخوف من عدم تفعيل القانون حال إقراره بسبب اللائحة التنفيذية







ياسمين فواز:





رفعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مذكرة رسمية بشأن ضرورة عمل قانون موحد خاص بقانون المحال العامة والصناعية والتجارية والملاهي وإشغال الطرق العامة، يتضمن القوانين المقدمة من الحكومة ومن النائب محمد الفيومي وأكثر من 60 نائبا في ذات الشأن الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للحصول علي موافقة مسبقة من رئيس الوزراء بالامر للشروع في اعداد القانون.





وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه “لا يجوز فتح أو تشغيل محال عامة في عقارات إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذوي الشأن ولاتحاد شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحسب الأحوال، الطعن في القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار، وفق القواعد المقررة للطعن في القرارات الإدارية”.





ويتحفظ اعضاء باللجنة علي مشروع القانون ،مؤكدين أن مشروع قانون الحكومة ساوى بين مختلف الأماكن دون أى ضوابط، فيما تخوف البعض من عدم تفعيل القانون بلائحة تنفيذية عقب إقراره حتي لا يكون حبر علي ورق.





من جانبه قال النائب بدوى النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اي قانون ينظم تراخيص المحال واشغال الطرق امر جيد بدلا من ترك الامور في صورة عشوائية.





وأضاف عضو اللجنة في تصريحاته ل"المال" أن التخوف الحقيقي من القانون هو أن يقر القانون دون تفعيل للائحة تنفيذية قوية ، مما يجعل القانون مجرد حبر علي ورق، قائلا :" هناك العديد من القوانين التي تصدر دون تفعيل حقيقي للائحة تنفيذية الخاصة به مما يجعل القوانين معلقة".





فيما اعترض النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي تعديلات قانون إشغال الطرق العامة لإصدار تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، مؤكدا أنها ستساهم فى تحويل مصر لساحة شعبية، الزمالك زى بولاق الدكرور.





وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن التعديلات الجديدة ستعمل على تحويل مصر لساحة شعبية واسعة، خاصة أنه ساوى بين مختلف الأماكن دون أى ضوابط، متابعا: "نرى بعض ممارسات البلطجة من عربات مأكولات فى بعض المناطق، تحقق مكاسب كبيرة دون أى ضوابط، فى الوقت الذى يتعرض أصحاب عربات الفول والناس الغلابة للحرب".

وأكد النائب محمد الحسينى، أن مثل هذه التراخيص ستفتح الباب للفساد، بسبب عشوائيتها، والدليل على ذلك ما حدث مع مشروع "جمعيتى" التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، متابعا: "تعديلات تراخيص عربات المأكولات فى الشارع غير منصفة، وأنا أعترض عليها".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجينى إلى أنه تواصل مع وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بشأن ضم تلك القوانين في قانون موحد، مؤكدا أن ذلك سيكون الأفضل ليس فقط للمحال العامة ولكن للمنظومة ككل.





ولفت إلى وجود قوانين من خمسينيات القرن الماضي بشأن المحال بمختلف أنواعها وبعض القوانين الأخرى، وإذا ارتأينا أن يصدر مشروع قانون موحد فذلك يتطلب مجهود كبير جدا، ولذلك سنتناقش في الأمر ولابد أن نأخذ موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وسنقدم مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وفي حالة الموافقة، والتوافق بين الحكومة والبرلمان كمسئولية تضامنية مشتركة، سنبدأ العمل على إعداد مشروع قانون موحد، وسيكون ذلك عمل نافع.





واكد السجيني “إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة يحتاج لإعادة صياغة، وأنه لا يمكن وضعه في جدول مقارنة مع المشروع المقدم من النواب، فمشروع النائب محمد الفيومي تطرق إلى إلغاء قانون المحال التجارية والصناعية والملاهي وضمهما في مشروع القانون المقدم منه، ومشروع الحكومة لم يتطرق إلى ذلك وقصره على المحال العامة فقط”.





وينص مشروع القانون على أنه “لا يجوز فتح تلك المحال في المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور”.



