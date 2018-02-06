مواطنون يطالبون بإنارة المنطقة المجاورة لحى الأمل ببرانى

معتز محمود:



تقدم بعض السكان المنطقة المجاورة لحى الأمل بمدينة برانى بشكوى لمحافظة مطروح يطالبون فيها بتوفير 9 أعمدة إنارة بالحى لإنارة 4 منازل وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.

وأضاف المصدر أنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح وقرر تكليف رئيس قطاع الكهرباء ورئيس مدينة برانى لبحث الشكوى.

وأشار المصدر إلى أن الرد جاء للمحافظة يفيد بأنه سيتم إدراج المنطقة بأقرب خطة وذلك وفقاً للأولويات والأجراءات المتبعة .

يشار إلى أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، صدق منذ عدة أشهر على رصف طرق وأعمال كهرباء بمدن مرسي مطروح، والنجيلة، وبراني، والعلمين بتكلفة 11.3 مليون جنيه.

وشهدت محافظة مطروح تنفيذ عدة مشروعات فى قطاع الكهرباء على مدار الفترة الماضية أبرزها انارة تجمع اجعوين جنوب قرية الزيات مركز مرسى مطروح باستخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية من خلال المنحة الهندية بالإضافة الى إنارة حقفه الجلاس وواحة الجارة وهضبة السلوم وبعض المبانى الحكومية بمدينة مرسى مطروح.

كما تم انشاء محطة محولات الضبعة الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه وتغذية مدينة الضبعة وضواحيها بكابلين بطول 6 كم بتكلفة 3.2 مليون جنيه، كذلك دعم واحة سيوه بأحدث وحدتين لتوليد الكهرباء بتكلفة 50 مليون جنيه وبطاقة 10 ميجاوات.

كما شهدت المحافظة اقامة احد كبر محطات توليد للطاقة الكهربائية بمصر والشرق الاوسط بمدينة سيوة بطاقة 10 ميجاوات بالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة تستفيد منها واحة سيوة والمشروعات الاستثمارية بها من خلال فائض 4,5 ميجاوات.