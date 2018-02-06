EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
مواطنون يطالبون بإنارة المنطقة المجاورة لحى الأمل ببرانى
الثلاثاء 06 فبراير 2018 12:44 ص
بروتوكول بين مطروح وصندوق تطوير العشوائيات
أخر الأخبار
بروتوكول بين مطروح وصندوق تطوير العشوائيات
معتز محمود:
تقدم بعض السكان المنطقة المجاورة لحى الأمل بمدينة برانى بشكوى لمحافظة مطروح يطالبون فيها بتوفير 9 أعمدة إنارة بالحى لإنارة 4 منازل وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.
وأضاف المصدر أنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح وقرر تكليف رئيس قطاع الكهرباء ورئيس مدينة برانى لبحث الشكوى.
وأشار المصدر إلى أن الرد جاء للمحافظة يفيد بأنه سيتم إدراج المنطقة بأقرب خطة وذلك وفقاً للأولويات والأجراءات المتبعة .
يشار إلى أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، صدق منذ عدة أشهر على رصف طرق وأعمال كهرباء بمدن مرسي مطروح، والنجيلة، وبراني، والعلمين بتكلفة 11.3 مليون جنيه.
وشهدت محافظة مطروح تنفيذ عدة مشروعات فى قطاع الكهرباء على مدار الفترة الماضية أبرزها انارة تجمع اجعوين جنوب قرية الزيات مركز مرسى مطروح باستخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية من خلال المنحة الهندية بالإضافة الى إنارة حقفه الجلاس وواحة الجارة وهضبة السلوم وبعض المبانى الحكومية بمدينة مرسى مطروح.
كما تم انشاء محطة محولات الضبعة الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه وتغذية مدينة الضبعة وضواحيها بكابلين بطول 6 كم بتكلفة 3.2 مليون جنيه، كذلك دعم واحة سيوه بأحدث وحدتين لتوليد الكهرباء بتكلفة 50 مليون جنيه وبطاقة 10 ميجاوات.
كما شهدت المحافظة اقامة احد كبر محطات توليد للطاقة الكهربائية بمصر والشرق الاوسط بمدينة سيوة بطاقة 10 ميجاوات بالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة تستفيد منها واحة سيوة والمشروعات الاستثمارية بها من خلال فائض 4,5 ميجاوات.
مرسى مطروح
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا