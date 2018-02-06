الصندوق الكويتى للتنمية يتعهد بالتبرع بـ 30 مليون دولار لمدينة زويل

أحمد صبرى:





قال سميح ساويرس عضو مجلس امناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن الصندوق الكويتى للتنمية تعهد بالتبرع ب30مليون دولار للمدينة وذلك فى اطاردعم المدينة من المؤسسات والشركات الدولية.



