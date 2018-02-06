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اقتصاد وأسواق
الصندوق الكويتى للتنمية يتعهد بالتبرع بـ 30 مليون دولار لمدينة زويل
الثلاثاء 06 فبراير 2018 12:10 ص
سميح ساويرس
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سميح ساويرس
أحمد صبرى:
قال سميح ساويرس عضو مجلس امناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن الصندوق الكويتى للتنمية تعهد بالتبرع ب30مليون دولار للمدينة وذلك فى اطاردعم المدينة من المؤسسات والشركات الدولية.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج "كل يوم" على قناة on E، أنهم يجهزون لحملة تبرعات للمدينة بسبب وجود مديونيات كبيرة للهيئة الهندسية التى تقوم بانشاء المبانى مؤكدا أن المدينة تحتاج لدعم ب4مليارات دولار.
الصندوق الاجتماعي للتنمية
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