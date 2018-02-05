سامح عاشور: لن أترشح من جديد لمنصب نقيب المحامين

أحمد صبرى:





قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه لن يترشح لمنصب النقيب فى الانتخابات المقبلة والمقرر اجراؤها نهاية العام المقبل، مؤكدا أن ذلك بناء على رغبته، وقانون النقابة الجديد يسمح بالترشح مرات أخرى دون تقيد.



