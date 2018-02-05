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سيـــاســة
سامح عاشور: لن أترشح من جديد لمنصب نقيب المحامين
الإثنين 05 فبراير 2018 11:29 م
سامح عاشور
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سامح عاشور
أحمد صبرى:
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه لن يترشح لمنصب النقيب فى الانتخابات المقبلة والمقرر اجراؤها نهاية العام المقبل، مؤكدا أن ذلك بناء على رغبته، وقانون النقابة الجديد يسمح بالترشح مرات أخرى دون تقيد.
وأشار عاشور فى لقاء له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc، إلى أن هناك لجنة من النقابة تفحص طلب المستشار هشام جنينه للقيد بالنقابة، و تبحث اللجنة ما إذا كان قد تم إقالته بشكل يمنع من قيده من عدمه.
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