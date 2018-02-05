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تأميـــن
هيئة الرقابة المالية تناقش مع الأزهر التأمين على طلابه
الإثنين 05 فبراير 2018 11:10 م
المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية
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المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية
الشاذلى جمعة :
تناقش الهيئة العامة للرقابة المالية مع مشيخة الأزهر الشريف التأمين على طلبة المعاهد الأزهرية و جامعة الأزهر فى إطار خطتها للتأمين على 24 مليون منهم 19 مليون طالب فى مرحلة التعليم الحكومى قبل الجامعى، و 5 ملايين طالب بالجامعات، والمعاهد الحكومية، والأزهرية .
كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة أنه تم تنظيم لقاء اليوم مع شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بمشيخة الأزهر لعرض مقترح التأمين على طلبة المعاهد الأزهرية بجانب اتصالات مستمرة مع مسئولى وزارتى التربية و التعليم و التعليم العالى فى نفس الإطار .
واضاف عبد المعطى أن الهدف من التأمين هو مد مظلة الحماية التأمينية لطلاب المدارس و الجامعات و المعاهد الأزهرية لتغطية بعض المخاطر التى قد يتعرضون لها مثل الوفاة، والعجز الكلى المستديم .
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