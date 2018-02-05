EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
السكك الحديدية تدرس تنشيط التأمين على البضائع المنقولة
الإثنين 05 فبراير 2018 09:57 م
قطار بضائع
أخر الأخبار
قطار بضائع
الشاذلي جمعة
تدرس هيئة السكك الحديدية تنشيط التأمين على البضائع المنقولة عبر قطارات السكك الحديدية عبر الاستثمار في الأنشطة اللوجستية لتسويق نقل البضائع عبر قطاراتها .
كشف حسنى عبد الله نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية أن نشاط نقل البضائع عبر السكك الحديدية تقلص الفترة الماضية نظرا لحاجة رجال الأعمال لوسيلة نقل واحدة لنقل البضائع من الموانئ إلى المخازن مباشرة لذا اتجهوا نحو سيارات النقل بدلا من قطارات السكك الحديدة .
وأضاف عبد الله أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية يقتصر حاليا على نوعيات معينة من البضائع مثل الزيوت و الحبوب و المنتجات البترولية
ولفت إلى أن الاستثمار فى النشاط اللوجستي يسمح بسهولة نقل البضائع من القطارات إلى المخازن الخاصة بالعملاء و هو ما سيدفع نشاط التأمين على تلك البضائع المنقولة عبر تلك القطارات .
و كان تقلص نقل البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية أدى إلى توقف نشاط مجمعة التأمين على البضائع المنقولة عبر قطارات السكك الحديدية .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا