بتكوين

خالد بدر الدين



هبط سعر بتكوين ببورصة بتستامب في لوكسمبورج إلى 7289 دولارا لتنخفض بحوالى 63% عن أعلى سعر وصلت إليه في ديسمبر الماضى عندما اقتربت من 20 ألف دولار.



واصلت بتكوين العملة المشفرة الأشهر في العالم خسائرها فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، وهوت بأكثر من 10 % لتقترب من أدنى مستوياتها منذ 3 أشهر، وسط مخاوف من حملة تشنها الهيئات الرقابية العالمية على تداول العملات الرقمية.



وذكرت وكالة رويترز أنه بعد صعود سعر عملة البتكوين بأكثر من 1300% العام الماضي خسرت حوالى 63 % منذ بداية العام الجديد حتى الآن مع إعلان المزيد من الحكومات والبنوك عن عزمها تضييق الخناق عليها لدرجة أنها في الأسبوع الماضي سجلت بتكوين أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2013.



وكانت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية أعلنت أمس الأحد إنها ستحظر على العملاء شراء بتكوين باستخدام بطاقات الائتمان لتنضم إلى العملاقين الأمريكيين بنك JP مورجان تشيس وبنك سيتي جروب اللذين أعلنا عن حظر مماثل بسبب المخاوف من أن البنوك قد تتعرض للمساءلة عندما تهوي قيمة العملات التى يعتريها تقلبات حادة.



وقالت أيضا حكومة الهند اليوم الاثنين إنها تعتزم أخذ خطوات لتجريم استخدام العملات الافتراضية في نظام المدفوعات لديها وتنظيم تداول الأصول المشفرة.



وقال كريج إيرلام المحلل لدى شركة أواندا لسمسرة العملات إن العملات المشفرة لم تعد مرغوبة منذ منتصف ديسمبر الماضى وتكبدها خسائر فادحة بسبب تدفق الأنباء السلبية الذي لا يتوقف وتكهنات بزيادة الإجراءات التنظيمية تماما، كما حدث عندما ساعد سيل الأنباء الإيجابية المتزايدة في ارتفاعها الصاروخى ثم هبوطها المدوى.