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اتصالات وتكنولوجيا
القاضي: المناطق التكنولوجية أهم دعائم استراتيجية الاتصالات
الإثنين 05 فبراير 2018 09:15 م
ياسر القاضي وزير الاتصالات 5
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ياسر القاضي وزير الاتصالات 8
محمد فتحي وسمية كمال
قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن المناطق التكنولوجية تمثل دعائم مهمة لاستراتيجيات الوزارة ففي المستقبل.
وأشار القاضي خلال افتتاحية مبادرة Meet the government التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لمساعدة وتوعية الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على إنشاء مجتمعات صالحة ومناخ هام لجذب الشركات والمؤسسات الجامعات العالمية إلى أماكن مختلفة عن القاهرة حتى لا تكون العاصمة حكرا فقط على التنمية وحتى يكون هناك عدالة في توزيعها.
ولفت إلى أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على التشاركات مع الشركات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل الوسيط لتحقيق التغير المنشود.
وأكد أن مبادرة لقاء مع الحكومة من أهم المبادرات التي طرحت بالفترة الاخيرة، و أن الفترة الأخيرة حدث تطور كبير بقطاع الاتصالات الذى يلعب دورا مهما في التعامل بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.
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