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سيـــاســة
الأكاديمية العربية: التحقيق مع نجل عنان بسبب كتاباته السياسية
الإثنين 05 فبراير 2018 09:01 م
الأكاديمية العربية
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الأكاديمية العربية
أحمد صبرى
قال معتز خميس مدير الاعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن الأكاديمية حولت الدكتور سمير سامى عنان نجل الفريق عنان رئيس الأركان الأسبق الى التحقيق نظرا لكتابته السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يعد محظورا على العاملين بها.
وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد أن نجل عنان تم التحقيق معه من لجنة المسائلة اعلى لجنة تحقيق بالأكاديمية ولها حق فصل العاملين
وأشار إلى أن نجل عنان نفي تبعية تلك الصفحات له وهي صفحات مسروقة.
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