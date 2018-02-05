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أسواق عربية
250 شركة تسجل المشاركة بمؤتمر إعادة إعمار العراق
الإثنين 05 فبراير 2018 08:56 م
دخان بالعراق
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دخان بالعراق
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أعلن الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، أن أكثر من 250 مؤسسة وشركة عالمية وعربية ستشارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر عقده في الكويت بتاريخ 12 الشهر الجاري.
وقال الحديثي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "كبرى الشركات العالمية، وكبار المستثمرين، ومنظمات مالية دولية، وقيادات سياسية في الكثير من دول العالم، أكدت دعمها لجهود العراق في إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية، خلال المرحلة المقبلة، وإنجاح مؤتمر الكويت لدعم العراق".
وبشأن ما يتردد عن عدم حصول رئيس الوزراء العراقي من عدد من الدول، خلال مؤتمر "دافوس" الاقتصادي العالمي، على وعود واضحة بالمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق، قال الحديثي "على العكس تماما فجميع اللقاءات التي عقدها السيد رئيس الوزراء، مع كبريات الشركات العالمية ومنظمات مالية دولية وجهات سياسية، كانت مثمرة وإيجابية".
وتابع "كان مؤتمر"دافوس" بمثابة فرصة لتأكيد رغبة دول العالم وشركاتها في الدخول بقوة إلى السوق العراقية للاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة ،"مشيرا إلى أن عدد الشركات التي سجلت للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت منتصف الشهر الحالي، من دول أسيا وأوروبا وأمريكا ودول المنطقة تجاوز الـ250 شركة".
وتستضيف الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط المقبل.
ويترأس المؤتمر، كل من الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وينتظر مشاركة أكثر من 70 دولة في المؤتمر، الذي تأمل بغداد، من خلاله، جمع منح مالية تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار دولار.
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