خسائر 6 بورصات عربية بقيادة الدوحة ومكاسب لمصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب ضعيفة وسط تداولات متواضعة مع هبوط الأسهم العالمية وصعد مؤشرا بورصتى الكويت و القاهرة بفضل الأسهم القيادية.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسب حوالى 0.6 % ليرتفع إلى حوالى 14962 نقطة مع صعود سعر سهم شركة جلوبال تليكوم 2.9 % بينما ارتفع سعر سهم شركة القلعة 5.7 % وكان الأكثر تداولا في السوق كما قفز سعر سهم الوطنية للإسكان 10 % بعد أن قالت الشركة إنها ستطرح مزادا هذا الشهر لبيع فندق ميريديان هليوبوليس.



وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.6 % ليزداد إلى 6712 نقطة بينما تصدرت بورصة الدوحة خسائر البورصات العربية بانخفاض مؤشرها 1.4 % لينزل إلى 8838 نقطة لتبلغ خسائره في الخمس جلسات الأخيرة 6.5 % ليسجل أسوأ أداء بين أسواق الأسهم الخليجية في تلك الجلسات بفارق كبير.

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 7587 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة أسمنت تبوك 1.9 % بعد أن قفز السهم وأسهم شركات أسمنت عديدة أخرى في الجلسات السابقة مع انتشار أنباء تفيد بأن الحكومة بدأت ترسية العقود في مشروعها الضخم نيوم بشمال غرب المملكة.



واتسم أداء أسهم شركات بتروكيماويات عديدة بالضعف أيضا ولكن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قفز سعر سهمه 9.9 % بينما هوى شعر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف) 9.4 % بعد أن تراجع 9.9 % أمس الأحد حينما قالت هيئة السوق المالية إنها قد تعلق تداول أسهم الشركة أو تلغي إدراجها بعد قرار البنك المركزي بمنعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلى أن تزيد رأسمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.



وهبط مؤشر بورصة سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.5 % ليسجل 4563 نقطة وكذلك مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.8 % لينزل إلى 1344 نقطة.



وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.2 % لينخفض إلى 3378 نقطة وهبطت أسهم معظم الشركات العقارية مع انخفاض سعر سهم شركة إعمار العقارية بحوالى 0.6 % ولكن سعر سهم شرمة أرابتك للبناء صعد 1.9 % بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 5051 نقطة.

