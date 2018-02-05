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سيـــاســة
مكرم أحمد يحذر الإعلاميين من التطاول على السودانيين
الإثنين 05 فبراير 2018 08:30 م
مكرم محمد احمد
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مكرم محمد احمد
أحمد صبري
قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك ميثاق شرف سيتم توقيعه بين الإعلاميين المصريين والسودانيين شاملا النقابات المهنية وتحت رعاية جامعة الدول العربية يلزم الطرفين بعدم إطلاق تصريحات مناهضة للطرف الأخر.
وأشار في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة الى أن أي أعلامي يتطاول على شعب السودان يرتكب خطا لا يمكن السكوت عليه ويجب محاسبته
وأكد أن بعض الإعلاميين ارتكب الخطأ بسبب استفزازات من الطرف الآخر.
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