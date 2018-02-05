بالصور.. توقيع أكبر عقد رعاية للدوري السعودي بالشرق الأوسط

لمدة 10 سنوات



علي المصري



وقعت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية مع شركة الاتصالات السعودية، لمدة 10 سنوات، مقابل 6.6 مليار ريال سعودي، في حفل كبير بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ.



وكشفت الهيئة عن الناقل الحصري الجديد لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم، مساء اليوم ممثلًا في شركة "جوي" التابعة لشركة الاتصالات السعودية "STC" والتي ستقوم بنقل مباريات الدوري من خلال شرائها حقوق النقل التليفزيوني للمنافسات الرياضية السعودية.



ويأتي حصول "جوي" على حقوق النقل التليفزيوني في إطار اتجاه شركة الاتصالات السعودية نحو الاستثمار في المجال الإعلامي، وذلك ضمن التوجه العام للشركة نحو الخروج من مظلة الاتصالات التقليدية.



وكانت شبكة قنوات "MBC PRO SPORTS" هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بموجب عقد يمتد لعشر سنوات، لم يمض منه سوى أربع سنوات فقط، غير أن القنوات قررت عدم إكمال مدة العقد بسبب تكبدها خسائر كبيرة.



ويقدر العقد الجديد بثلاثة أضعاف العقد السابق، الموقع بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومجموعة قنوات برو سبورت، ويعد الأضخم في الشرق الأوسط.



وقال آل الشيخ في كلمته خلال حفل التوقيع: "عقدنا مع شركة الاتصالات السعودية هو أكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط"، مضيفا خلال كلمته: "يعتبر دخل العقد الحالي ثلاثة أضعاف العقد السابق."



