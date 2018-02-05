بلومبرج: إسرائيل ستركز على تصدير غازها عبر مصر

مصر تقدم بديلا سياسيا آمنا .. لكن اقتصادها أضعف من الاقتصاد التركي ذو الشهية المفتوحة على الغاز

التجارة بين أنقرة وتل أبيب زادت بنسبة 33% إلى 4 مليارات دولار رغم الخلافات بعد اقتحام "مرمرة" إسرائيل تدرس جدوى "الخيار الثالث" للتصدير عبر قبرص إلى إيطاليا

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



قررت إسرائيل إعطاء الأولوية لمباحثات تصدير فوائضها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر، عوضا عن تصديره من خلال خط أنابيب يمر تحت البحر إلى الأراضي التركية ومن ثم إلى أنحاء القارة العجوز، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصدرين مطلعين على الملف.



وبحسب المصادر، فإن الخلافات المتنامية بين حكومتي انقرة وتل أبيب والتصريحات المعادية للدولة اليهودية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمقت قلق إسرائيل من خطة التصدير عبر تركيا والتي تدعمها الولايات المتحدة.



وقال أحد المصادر، إن المفاوضات مع الجانب التركي في هذا الشأن مازالت مستمرة لكن وتيرتها انخفضت بشكل حاد.



يشار إلى أن الخلافات بين البلدين عرقلت استراتيجية إسرائيل لتصدير الغاز، وتوسطت الولايات المتحدة بين البلدين عام 2016 لتسوية نزاعات دامت لنحو 6 سنوات بين الطرفين، وسعت وساطتها بشكل رئيسي إلى إبرام اتفاق طاقة بين تل أبيب وأنقرة بحيث تتمكن الأولى من تصدير غازها إلى أوروبا عبر تركيا، وفي المقابل تستفيد تركيا من مصدر جديد للغاز بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على روسيا التي كانت علاقتها معها قد توترت آنذاك.



وتركز إسرائيل حاليا على عقد اتفاقات إقليمية تمكنها من تصدير الغاز، لكن تلك الاتفاقات محفوفة بمخاطر سياسية أو مشكوك في جدواها ماليا. ووقعت شركة "نوبل إنيرجي" و "ديليك غروب"، الشركاء الرئيسيين في تطوير "ليفياثان" أكبر حقل غاز في إسرائيل، اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأدرن عام 2016، لكن ومنذ ذلك الحين تكافح تل أبيب لإبرام عقود أخرى.



وبحسب بلومبرج، فإن التحول إلى سيناريو التصدير عبر مصر يحمل أيضا مخاطره، فبينما مصر أقرب جغرافيا ورئيسها عبدالفتاح السيسي لديه علاقات أفضل مع إسرائيل، لكن الخلافات حول عقد تصدير سابق تعرقل أي تقدم في الصفقة، كما أن الاقتصاد المصري ليس قويا كنظيره التركي.



وكانت محكمة سويسرية قد غرمت مصر 2 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف شركات الغاز الطبيعي المصرية عن تصدير الغاز لإسرائيل عام 2012.



وقال مالكولم هونلين المسئول لدى شركة "ديليك" التي تمتلك حصة في حقل ليفياثان ، إنه من المبكر جدا استبعاد تركيا من صفقة نقل الغاز لأوروبا حتى وإن كان وجود إردوغان يعقد تطورها.



وأوضح هونلين الذي يتولى أيضا منصب نائب نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، أن التجارة بين إسرائيل وتركيا واصلت النمو بعد 2010 رغم الخلافات التي دبت بين البلدين عقب اقتحام قوات إسرائيلية لسفينة "مرمرة" تركية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة.



وتابع :"في العقد الماضي قفز حجم التجارة بين البلدين بنسبة 33% إلى 4 مليارات دولار ".



وأضاف :" على الرغم من ذلك تظل مصر خيارا أفضل في ظل امتلاكها لمحطات إسالة يمكننا فعل الكثير من خلالها .. الحكومة المصرية أيضا ترغب في الانخراط أكثر في عمليات تطوير حقول الغاز البحرية الإسرائيلية".



وتمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعى، الأول فى إدكو والثاني في دمياط، ويمكن لتلك المحطات تسييل الغاز الغسرائيلي القادم لمصر عبر الأنابيب وتعبئته في الناقلات البحرية التي ستصدره إلى أوروبا.



وقال متحدث باسم الشركاء في حقل ليفياثان إن التصدير إلى تركيا لايزال "خيارا مطروحا" وأن المناقشان مع "اللاعبين الرئيسيين" هناك مازالت مستمرة.



فيما قال متحدث باسم وزير الطاقة التركي أن المفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن أي شيء حتى الآن.



ويرى كبار العاملين في قطاع الطاقة بإسرائيل، إن تركيا تقدم اقتصادا مستقرا يمتلك شهية كبيرة نحو إمدادت الغاز، لكن الخلافات السياسية تشكل مخاطر على استقرار التصدير على المدى الطويل.



وكانت شركة أنابيب الغاز التركية "بوتاس" قد ألغت زيارة إلى إسرائيل في ديسمبر الماضي، وفقا لأحد المصادر، فيما رفضت "بوتاس" التعليق.



ويعتقد بعض المسئولين في إسرائيل إن تركيا تستخدم المفاوضات معهم بشأن الغاز كورقة مساومة تلوح بها أنقرة لموسكو.



وتدرس إسرائيل خيارا ثالثا أيضا يتضمن تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحرية إلى قبرص ثم إلى إيطاليا، لكن المشروع الذي يتكلف نحو 6 مليارات دولار مشكوك في جدواه المالية وفقا لرؤى شركات الطاقة العاملة في تل أبيب، كما أن السيطرة التركية على شمال قبرص قد تعقد من الأمر وتعرقله.



لكن قادة الدول الواقعة في نطاق المشروع وقعوا اتفاقا أوليا لدفع الفكرة قدما وساهم الاتحاد الأوروبي بـ 34.5 مليون يورو لإعداد دراسات الجدوى.



إعداد – عبدالغفور أحمد محسنقررت إسرائيل إعطاء الأولوية لمباحثات تصدير فوائضها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر، عوضا عن تصديره من خلال خط أنابيب يمر تحت البحر إلى الأراضي التركية ومن ثم إلى أنحاء القارة العجوز، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصدرين مطلعين على الملف.وبحسب المصادر، فإن الخلافات المتنامية بين حكومتي انقرة وتل أبيب والتصريحات المعادية للدولة اليهودية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمقت قلق إسرائيل من خطة التصدير عبر تركيا والتي تدعمها الولايات المتحدة.وقال أحد المصادر، إن المفاوضات مع الجانب التركي في هذا الشأن مازالت مستمرة لكن وتيرتها انخفضت بشكل حاد.يشار إلى أن الخلافات بين البلدين عرقلت استراتيجية إسرائيل لتصدير الغاز، وتوسطت الولايات المتحدة بين البلدين عام 2016 لتسوية نزاعات دامت لنحو 6 سنوات بين الطرفين، وسعت وساطتها بشكل رئيسي إلى إبرام اتفاق طاقة بين تل أبيب وأنقرة بحيث تتمكن الأولى من تصدير غازها إلى أوروبا عبر تركيا، وفي المقابل تستفيد تركيا من مصدر جديد للغاز بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على روسيا التي كانت علاقتها معها قد توترت آنذاك.وتركز إسرائيل حاليا على عقد اتفاقات إقليمية تمكنها من تصدير الغاز، لكن تلك الاتفاقات محفوفة بمخاطر سياسية أو مشكوك في جدواها ماليا. ووقعت شركة "نوبل إنيرجي" و "ديليك غروب"، الشركاء الرئيسيين في تطوير "ليفياثان" أكبر حقل غاز في إسرائيل، اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأدرن عام 2016، لكن ومنذ ذلك الحين تكافح تل أبيب لإبرام عقود أخرى.وبحسب بلومبرج، فإن التحول إلى سيناريو التصدير عبر مصر يحمل أيضا مخاطره، فبينما مصر أقرب جغرافيا ورئيسها عبدالفتاح السيسي لديه علاقات أفضل مع إسرائيل، لكن الخلافات حول عقد تصدير سابق تعرقل أي تقدم في الصفقة، كما أن الاقتصاد المصري ليس قويا كنظيره التركي.وكانت محكمة سويسرية قد غرمت مصر 2 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف شركات الغاز الطبيعي المصرية عن تصدير الغاز لإسرائيل عام 2012.وقال مالكولم هونلين المسئول لدى شركة "ديليك" التي تمتلك حصة في حقل ليفياثان ، إنه من المبكر جدا استبعاد تركيا من صفقة نقل الغاز لأوروبا حتى وإن كان وجود إردوغان يعقد تطورها.وأوضح هونلين الذي يتولى أيضا منصب نائب نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، أن التجارة بين إسرائيل وتركيا واصلت النمو بعد 2010 رغم الخلافات التي دبت بين البلدين عقب اقتحام قوات إسرائيلية لسفينة "مرمرة" تركية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة.وتابع :"في العقد الماضي قفز حجم التجارة بين البلدين بنسبة 33% إلى 4 مليارات دولار ".وأضاف :" على الرغم من ذلك تظل مصر خيارا أفضل في ظل امتلاكها لمحطات إسالة يمكننا فعل الكثير من خلالها .. الحكومة المصرية أيضا ترغب في الانخراط أكثر في عمليات تطوير حقول الغاز البحرية الإسرائيلية".وتمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعى، الأول فى إدكو والثاني في دمياط، ويمكن لتلك المحطات تسييل الغاز الغسرائيلي القادم لمصر عبر الأنابيب وتعبئته في الناقلات البحرية التي ستصدره إلى أوروبا.وقال متحدث باسم الشركاء في حقل ليفياثان إن التصدير إلى تركيا لايزال "خيارا مطروحا" وأن المناقشان مع "اللاعبين الرئيسيين" هناك مازالت مستمرة.فيما قال متحدث باسم وزير الطاقة التركي أن المفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن أي شيء حتى الآن.ويرى كبار العاملين في قطاع الطاقة بإسرائيل، إن تركيا تقدم اقتصادا مستقرا يمتلك شهية كبيرة نحو إمدادت الغاز، لكن الخلافات السياسية تشكل مخاطر على استقرار التصدير على المدى الطويل.وكانت شركة أنابيب الغاز التركية "بوتاس" قد ألغت زيارة إلى إسرائيل في ديسمبر الماضي، وفقا لأحد المصادر، فيما رفضت "بوتاس" التعليق.ويعتقد بعض المسئولين في إسرائيل إن تركيا تستخدم المفاوضات معهم بشأن الغاز كورقة مساومة تلوح بها أنقرة لموسكو.وتدرس إسرائيل خيارا ثالثا أيضا يتضمن تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحرية إلى قبرص ثم إلى إيطاليا، لكن المشروع الذي يتكلف نحو 6 مليارات دولار مشكوك في جدواه المالية وفقا لرؤى شركات الطاقة العاملة في تل أبيب، كما أن السيطرة التركية على شمال قبرص قد تعقد من الأمر وتعرقله.لكن قادة الدول الواقعة في نطاق المشروع وقعوا اتفاقا أوليا لدفع الفكرة قدما وساهم الاتحاد الأوروبي بـ 34.5 مليون يورو لإعداد دراسات الجدوى.