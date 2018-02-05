البورصة المصرية تمتص صدمة الأسهم الأمريكية

محللون: السوق تستكمل تحركاتها الإيجابية بجلسة الثلاثاء

تفويتة على 34 الف سهم بالشرقية للدخان تصعد به 1.6%

مصطفى طلعتامتصت البورصة المصرية الاثار السلبية الناجمة عن الهبوط العنيف الذي ضرب السوق الأمريكية، الجمعة الماضية، لتنهي السوق جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي في المؤشرات.وكانت مؤشرات البورصة قد تلقت ضربة قوية، أمس، بعد هبوطها بشكل جماعي بضغط بيعي للمستثمرين المصريين، لتقتفي آثار الأسواق الأمريكية.وتكبد مؤشر داو جونز الصناعى الأمريكي، الجمعة، أكبر خسارة منذ يونيو 2016، بعد أن أثارت قفزة عوائد السندات، موجة مبيعات فى بورصة وول ستريت.وبعودة إلى البورصة المصرية، اختتمت المؤشرات جلسة، اليوم، على صعود جماعى إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.56% عند مستوى 14962 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% إلى 859 نقطة، وإمتد الصعود إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.50% ليغلق عند 2051 نقطة.وإنتعش أداء بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها جلوبال تليكوم الذي تصدر تداولات السوق مرتفعا 2.6% إلى 7.08 جنيه للسهم، كما ارتفع سهم القلعة للإستشارات المالية 4.8% إلى 1.3 جنيه.كما شهدت الشاشات تنفيذ عملية ضخمة – تفويتة- على عدد 34 الف سهم بالشرقية للدخان بقيمة 12 مليون جنيه صعدت بالسهم 1.6% إلى 484 جنيه، بينما تراجع سهم البنك التجاري الدولي بشكل طفيف بلغ 0.19% مسجلاً مستوى 77.12 جنيه.وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه تقريباً على الأسهم فقط، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 91 سهم من إجمالى 190 سهماً متداولاً، بينما هبط 64 وبقى 35 دون تغير.واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 77.5 و37.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى 13.6 و53.7 و43.7 و4.4 مليون جنيه على التوالى.وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الاوراق المالية أن رغم إرتدادة السوق السوق اليوم بشكل طفيف إلا أن الاتجاه تحول إلى هابط على المدى القصير، قبل تراجع السوق الأمريكية.وأشار "غريب" إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك بين مستويات 15075 و15400 نقطة، خلال الفترة المقبلة، متوقعا إستمرار الإيجابية خلال جلسة تداولات الغد.وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، أكد أن اداءه جاء افضل من نظيرة الثلاثيني وما زال يتحرك في اتجاه صاعد على المدى القريب لمحاولة إختبار مستوى 870 نقطة.وذكر تقرير صادر عن بنك الإستثمار "بلتون" أن البورصة تمكنت من التماسك والإغلاق بالمنطقة الخضراء مخالفة اداء الأسواق العالمية التي بدات تحركاتها الإسبوعية على تراجعات جماعية.