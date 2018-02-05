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تأميـــن
الرقابة المالية تخطط للتأمين على أصول الدولة و المهنيين
الإثنين 05 فبراير 2018 07:42 م
محمد عمران الرقابة المالية
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محمد عمران الرقابة المالية
الشاذلى جمعة :
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تشريعات للتأمين على أصول الدولة و المنشآت العامة خلال الفترة المقبلة .
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك توجه لدفع معدلات نمو قطاع التأمين و توفير التغطية التأمينية لحوالى 30 مليون مواطن عبر تشريعات لتغطية تأمين المسئولية المهنية قبل الغير لبعض فئات المجتمع بالإضافة للتأمين على طلبة المدارس و الجامعات و المعاهد الأزهرية .
وأضاف عمران على هامش توقيع بروتوكول بين الهيئة و هيئة السكك الحديدية و الاتحاد المصرى للتأمين أن عام 2018 هو عام التأمين حيث سيتم حملات ترويجية للاستثمار بطاع التأمين المصرى لجذب المستثمرين من مختلف العالم و التى ستبدأ بالصين خلال يونيو المقبل .
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