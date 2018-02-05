الرقابة المالية تخطط للتأمين على أصول الدولة و المهنيين

محمد عمران الرقابة المالية

الشاذلى جمعة :



تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تشريعات للتأمين على أصول الدولة و المنشآت العامة خلال الفترة المقبلة .



كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك توجه لدفع معدلات نمو قطاع التأمين و توفير التغطية التأمينية لحوالى 30 مليون مواطن عبر تشريعات لتغطية تأمين المسئولية المهنية قبل الغير لبعض فئات المجتمع بالإضافة للتأمين على طلبة المدارس و الجامعات و المعاهد الأزهرية .



وأضاف عمران على هامش توقيع بروتوكول بين الهيئة و هيئة السكك الحديدية و الاتحاد المصرى للتأمين أن عام 2018 هو عام التأمين حيث سيتم حملات ترويجية للاستثمار بطاع التأمين المصرى لجذب المستثمرين من مختلف العالم و التى ستبدأ بالصين خلال يونيو المقبل .

