جمعية صناديق الاستثمار تطالب بتعديل المادة 38 من قانون سوق المال

صناديق استثمار

أحمد علي



أيدت الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار EIMA تعديل المادة 38 من قانون سوق المال، والذي يتم حاليًا مناقشة تعديلاته في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تمهيدًا لرفعها للتصويت عليها وإقراره بالجلسة العامة للبرلمان.



وسيسمح التعديل المقترح حال الموافقة عليه قيام البنك المصدر للصندوق بمهمة أمين الحفظ للأوراق المالية – الأسهم – التي سيستثمر فيها الصندوق، بدلًا من قيام بنك أخر بتلك المهمة.



وتنص المادة 38 من قانون سوق المال قبل التعديل على انه يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركز المصرى والمرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرة على شركة إدارة الصندوق أو مساهمة بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.



كما تنص المادة على أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من أمين الحفظ على النموذج ووفقاً للتوقيتات التى تحددها الهيئة.



من جهته قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلي لادارة الأصول وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للصناديق الاستثمار EIMA، انه طلب وأيد تعديل المادة 38 من القانون وذلك في اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بصفته ممثلًا عن EIMA.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال" ان التعديل سيوفر حماية لبيانات العملاء واستراتيجية مدير الاستثمار -شركة ادارة الأصول القائمة على ادارة الصندوق-، موضحًا انه بإفتراض قيام البنك الاهلي بتأسيس صندوق استثمار على أن تديره شركة الأهلي لإدارة الأصول فما الداعي لدخول بنك أخر قد يكون لديه صندوق منافس ومن ثم يطلع على بيانات واستراتيجية الصندوق والشركة القائمة على ادارته.



وأوضح العضو المنتدب بشركة الأهلي لادارة الأصول وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للصناديق الاستثمار EIMA، ان مطلب تعديل المادة 38 من قانون سوق المال هو المطلب الوحيد الذي تم مناقشته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان -الثلاثاء الماضي-.



يُذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتمعت الثلاثاء الماضي مع قيادات سوق المال من الجمعية المصرية للأوراق المالية "اكما"، وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لصناديق الاستثمار "EIMA"، وممثلين عن شركة مصر المقاصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة مقترحات قانون سوق المال.



وجاءت أبرز المقترحات بخلاف تعديل المادة 38 كالأتي: بانشاء اتحاد العاملين بسوق الأوراق المالية، وتعديل المسئولية الجنائية للعضو المنتدب حال ارتكاب مخالفات بشركته، بالإضافة الى مناقشة رسوم العضوية للشركات الأعضاء، بجانب ملف الصكوك.







