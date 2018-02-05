المصري يزيد معاناة المقاصة برباعية قبل دوري اﻷبطال

علي المصري





زادت معاناة الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، قبل مشاركته اﻷولي في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا، بتلقيه خسارة كبيرة من ضيفه المصري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الجيش المصري في برج العرب باﻹسكندرية، في ختام لقاءات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.





سيطر الفريق البورسعيدي علي مجريات اللقاء بالكامل، ونجح في تسجيل أهدافه، بواقع هدفين في كل شوط، وبدء محمد حمدي مهرجان اﻷهداف عقب مرور 10 دقائق فقط علي إنطلاقة اللقاء، قبل أن يضيف زميله أحمد جمعه الهدف الثاني في الدقيقة 33.





وفي الشوط سجل محمد مصطفي شطا الهدف الثالث في الدقيقة 72، وأختتم البوركيني العائد أريستيد بانسيه أهداف المصري، في الدقيقة 79 من ضربة جزاء، وقلص صلاح عاشور الفارق بتسجيل هدف مصر المقاصة الوحيد، من ركلة جزاء أيضا، في الدقيقة اﻷخيرة من عمر اللقاء.





وبهذا الفوز الكبير، يتشبث المصري بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 41، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة، عند 25 نقطة محتلا المركز الثالث عشر في الجدول.