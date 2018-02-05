EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
المصري يزيد معاناة المقاصة برباعية قبل دوري اﻷبطال
الإثنين 05 فبراير 2018 07:10 م
المصري يزيد معاناة المقاصة برباعية قبل دوري اﻷبطال
أخر الأخبار
المصري يزيد معاناة المقاصة برباعية قبل دوري اﻷبطال
علي المصري
زادت معاناة الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، قبل مشاركته اﻷولي في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا، بتلقيه خسارة كبيرة من ضيفه المصري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الجيش المصري في برج العرب باﻹسكندرية، في ختام لقاءات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.
سيطر الفريق البورسعيدي علي مجريات اللقاء بالكامل، ونجح في تسجيل أهدافه، بواقع هدفين في كل شوط، وبدء محمد حمدي مهرجان اﻷهداف عقب مرور 10 دقائق فقط علي إنطلاقة اللقاء، قبل أن يضيف زميله أحمد جمعه الهدف الثاني في الدقيقة 33.
وفي الشوط سجل محمد مصطفي شطا الهدف الثالث في الدقيقة 72، وأختتم البوركيني العائد أريستيد بانسيه أهداف المصري، في الدقيقة 79 من ضربة جزاء، وقلص صلاح عاشور الفارق بتسجيل هدف مصر المقاصة الوحيد، من ركلة جزاء أيضا، في الدقيقة اﻷخيرة من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز الكبير، يتشبث المصري بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 41، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة، عند 25 نقطة محتلا المركز الثالث عشر في الجدول.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا