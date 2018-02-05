مجموعة IFG: بيع 400 سيارة خلال 5 أشهر

أحمد عوض



أكد محمد فرج رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب - وكيل العلامة زوتي، أن شركته تمكنت من بيع 400 سيارة من العلامة الصينية منذ سبتمبر الماضي حتى الآن، بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب علي السيارات واستقرار أسعار الصرف والتعريفة الجمركية.





وكانت قد طرحت مجموعة IFG جروب علي هامش معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك - فورميلا"؛ نحو 4 طرازات من العلامة "زوتي" الذي عقد خلال سبتمبر الماضي؛ وشملت القائمة سيارات هي: " SR7 ،T600 كوبيه ،Z10، SR9".





وأوضح أن"IFG" تخطط لزيادة حجم مبيعاتها من خلال طرح الطرازات الجديدة من العلامة زوتي، ومنها "Z300"، التي سيتم إطلاقها منتصف الشهر الحالي، المنتمية لشريحة السيارات العائلية "سيدان"، مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، لتعطي قوة قدرها 123 حصانا.





وتوقع أن يشهد سوق السيارات تحسنا بالمبيعات خلال 2018 - مقارنة بالفترات السابقة، مشيرا إلي أن السياسات التسعيرية الخاطئة الصادرة عن بعض الشركات، كانت العامل الرئيسي في انخفاض حجم الطلب علي السيارات وتراجع المبيعات اﻷجمالية للسوق، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تلك السياسات التسعيرية مرة أخري؛ بهدف عودة القوة الشرائية لمستوياتها السابقة.





وحول تجميع سيارات فيكتوري الميني فان "7راكب" - قال أن "IFG" - قد أنتهت من الدراسات والمفاوضات الخاصة بمشروع التجميع المحلي مع مجموعة اﻷمل لتجميع وتصنيع السيارات، موضحا أن شركته تترقب زيارة وفداً من جانب الشركة العالمية لعمل زيارة ميدانية داخل مصانع اﻷخيرة؛ للوقوف علي المعايير والمواصفات الفنية بخطوط انتاجها.



وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب، أنه تم إعداد خطة مستقبلية مع الشركة اﻷم تسير في اتجاه تجميع طرازات العلامة زوتي بالمنطقة اﻷقتصادية بقناة السويس بحلول 2021 بنسبة مكون محلي 70%.