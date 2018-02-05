نشاط التخصيم

أحمد الدسوقى



استحوذت 3 شركات هى "QNB الأهلى للتخصيم، ودرايف، والمصرية" من إجمالى 7 شركات عاملة بالسوق، على 93.9% من نشاط التخصيم نهاية 2017 وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



وبحسب الهيئة فإن QNB الأهلى للتخصيم استحوذت على 57.6 % من نشاط التخصيم، فى حين نجحت المصرية للتخصيم فى اقتناص حصة سوقية بقيمة 19.7% بينما جاءت درايف للتخصيم فى المرتبة الثالثة بعد أن بلغت حصتها 16.5%.



وجاءت القاهرة للتخصيم فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرت بنسبة 2.2%، فى حين جاءت المصرية لضمان الصادرات فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية 1.4%.



وجاءت تمويل للتمويل العقارى التى أضافت النشاط مؤخراً فى المرتبة السادسة بحصة بلغت 1.6%، فى حين احتلت المصريين للتخصيم المرتبة الأخيرة بحصة تقل عن 1%.



وارتفع اجمالى عدد الشركات المقيدة الى 8 شركات مقابل 7 شركات فقط خلال العام الماضى 2017.



