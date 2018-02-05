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سيــارات
4 علامات تحذر من مسابقات وهمية للحصول على سيارات مجانية
الإثنين 05 فبراير 2018 06:34 م
تحذير من إعلان وهمية عن سيارات مجانية
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تحذير من إعلان وهمية عن سيارات مجانية
شريف عيسى
حذرت 4 شركات سيارات عملاءها على مدار الفترة الماضية من امكانية التعرض لمحاولة النصب عليهم، من قبل مجهولين، عبر الإعلان عن مسابقات وهمية للحصول على سيارات أو وجواز من تلك الشركات.
كانت كل من كيا وهيونداى وتويوتا وهوندا قد أصدرت بداية من الربع الأخير من العام الماضى سلسلة من البيانات الصحفية التحذرية على صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تجناً لإمكانية خداع العملاء.
ونشرت كيا موتورز ايجيبت بياناً تحذيراً قالت فيه : "تحذر الشركة السادة الأعضاء وتنبه إلى انه فى الفترة الأخيرة قد ظهرت بعض الصفحات الغير رسمية وانتشرت بها مسابقات وسحب على سيارات كيا، وبموجب التنبيه تؤكد الشركة إلى ان تلك الصفحات لاتنتمى الينا".
ونفى البيان مسئولية كيا موتورز ايجيبت عن تلك الصفحات، مؤكدة على ان الصفحة الرسمية هى التى تحمل اسم KIA Motors Egypt، مطالبة بعدم المشاركة فى تلك المسابقات.
وقالت الصفحة الرسمية لهيونداى ايجيبت على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أنه مؤخراً انتشرت مسابقة مؤخراً عن سحب لسيارات هيونداى، نافية الشركة مسؤليتها عنها، ومطالبة عدم المساعة فى نشر تلك المسابقات أو المشاركة فيها.
وأكدت هيونداى ايجيبت على أن أى مسابقة سوف يتم الإعلان عنها رسمياً عبر الصفحة الرسمية للعلامة الكورية.
فيما حذرت هوندا ايجيبت عملائها في مصر من أية مسابقات غير رسمية يتم الاعلان عنها، نافية ما شهدته مواقعه التواصل الإجتماعى عن إعلانها عن أية عروض من خلال الصفحة الرسمية لها علي صفحتها الرسمية "فيس بوك".
وأكدت أنها تملك في مصر وكالة سيارات هوندا وموتوسيكلات هوندا ولم تقدم أية مسابقات تتضمن هدايا علي صفحتها علي الفيس بوك.
وحددت الشركة أن ما يروج له من تقديم سيارات أو دراجات نارية من هوندا العالمية مقابل القيام ببعض الأنشطة على الفيس بوك هو أمر غير صحيح، مؤكدة أنه لا يوجد لها اي صفحات اخرى غير صفحتها الرسمية المعروفة وليس لها اي عروض من خلال اي من الموزعين أو المعارض لعرض منتجاتها وأن أي عروض تقدم لا تمت لها بأي صلة.
وقالت هوندا ايجيبت أن الصفحات التي تقوم بذلك تحاول تجميع اكبر عدد من المتابعين فقط وهو أمر تكرر مع شركات أخرى مثل تويوتا من قبل وغيرها من الشركات.
كما حذرت تويوتا ايجيبت من المسابقات الوهمية على طرازات تويوتا بعد أن شهدت مواقع التواصل الإجتماعى ظهور مسابقة على موديلات كورولا بواقع 400 سيارة.
وأكد حسن اسكندرانى، مدير تسويق هوندا بالنيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، على ان الفترة الأخيرة شهدت رغبة البعض فى الحصول على سيارة عبر بعض الحيل التسويقية بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعى مثل "فيس بوك"، و"تويتر".
وأشار إلى أن الشركة تستقبل يومياً رغبة البعض فى الحصول على سيارة هدية أو هدايا أخرى من الشركة، فى محاولة لتكرار التجرية التى شهدتها تلك المواقع على بعض المنتجات والتى تتسم بكون أسعارها محدوده، مقارنة بأسعار السيارات.
كانت مواقع التواصل الإجتماعى قد شهدت خلال الفترة الماضية مسابقات على منتجات إذا تمكن العميل من تحقيق مستهدف الشركة من "الشير"، فإن العميل يحصل على المنتج مجاناً.
وأوضح أن بعض الجروبات تحاول أن تمارس ضغوظاً على شركات السيارات عبر الإعلان عن مسابقات وهمية فى محاولة للإستجابه لمطالبه، الأمر الذى دفع العديد من الشركات للإعلان رسمياً عن عدم مسئوليتها عن تلك المسابقات وتحذير عملاءها ومحبيها من المشاركة فيها.
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