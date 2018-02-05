لويدز بنك البريطاني يحظر شراء بيتكوين ببطاقاته الائتمانية

البيتكوين

العربية.نت



وضع أحد أكبر بنوك بريطانيا حظراً على شراء "بيتكوين" أو أي من العملات الرقمية المشفرة، ليصبح بذلك أكثر من 9 ملايين بريطاني هم عملاء هذا البنك غير قادرين على شراء أو بيع أو تداول العملات الرقمية التي تثير جدلاً في العالم منذ شهور.



وبحسب تقرير لجريدة "ديلي تلغراف"، اليوم، فإن بنك "لويدز" البريطاني، وهو أكبر الدائنين في بريطانيا، حظر على حاملي بطاقات الائتمان التي يصدرها شراء أي من العملات الرقمية المشفرة بما فيها "بيتكوين" واسعة الانتشار.



لكن التقرير قال إن البنك سوف يُبلغ عملاءه بشكل رسمي بأن بطاقات الائتمان التي يصدرها لم تعد صالحة لشراء أي من العملات المشفرة، مع الإبقاء على ذلك متاحاً بالنسبة لبطاقات الـ(Debit Card)، أي بطاقات الصراف الآلي التقليدية، الأمر الذي يعني بأن البنك يرفض تمويل عمليات شراء هذه العملات المشفرة ويتيح فقط لعملائه شراءها بما يتوفر لديهم من سيولة.



وتقول "ديلي تلغراف" إن القرار سيطال حاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن بنك "لويدز" و"هاليفاكس" و"بنك أوف سكوتلاند" وجميعهم تحت مظلة مجموعة "لويدز"، أما مجموع حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن هذه المؤسسات المصرفية فيمثلون ربع حملة بطاقات الائتمان في بريطانيا.



وأكد متحدث باسم مجموعة "لويدز" إن "القرار تم اتخاذه من أجل حماية الزبائن من الخسائر التي يمكن أن يتكبدوها بسبب بيتكوين"، بحسب ما نقلت "التلغراف".



أما طريقة الحظر، فتقول الصحيفة، إن البنك سوف يقوم بإدراج البائعين الرئيسيين للعملات الرقمية المشفرة على قوائمه السوداء بما يجعل من غير الممكن استخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك استخدامها في التعامل مع هؤلاء البائعين أو الوسطاء.



وهذا التحرك من بنك "لويدز" هو الأول من نوعه في بريطانيا منذ ظهرت العملات الرقمية المشفرة قبل سنوات، كما أنه يأتي بعد سلسة خسائر منيت بها هذه العملات منذ بداية العام الحالي.



وهبط سعر صرف "بيتكوين" إلى ما دون 8 آلاف دولار اليوم للمرة الثانية خلال ثلاث أيام فقط، وذلك بعد أن كان في ديسمبر الماضي قد بلغ أعلى مستوى له مقترباً من الـ20 ألف دولار، ما يعني أنه فقد خلال شهرين أكثر من 50% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى سجله في تاريخه آنذاك.