رئيس جامعة القاهرة يتابع انتظام عمل الكليات

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال - خاص



أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالحرم الجامعي اطمأن خلالها على سير الدراسة وانتظام العملية التعليمية بالكليات، رافقه خلال الجولة الدكتور الدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث.

والتقى رئيس الجامعة عددًا من طلاب الجامعة داخل الحرم الجامعي.



وقال الخشت لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال محاضرة، إن جامعة القاهرة نظمت مسابقة بلغت تكلفتها نحو مليون جنيه لإنتاج "مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال" لطرحهما للطلاب لدراستهما كمتطلب دراسي في أي سنة من سنوات الدراسة ابتداءً من العام المقبل، إضافة إلى تطبيق سؤال حل المشكلات بالامتحانات وهو يعتمد على تغيير طرق التفكير، مشيراً إلى أنها ستُمثل نحو 5% من الامتحان.



وقال الخشت، إنه تم نشر كافتيريات بشكل مؤقت لخدمة الطلاب، وكلفت الجامعة كبار الأساتذة من كلية الهندسة لعمل تصور معماري للكافتيريات يتلاءم مع الطراز المعماري للحرم الجامعي في إطار مشروع متكامل لتطوير هذا الحرم والبدء في تنفيذه خلال الصيف المقبل، لافتاً إلى أن الجامعة أوقفت كل أعمال البناء والتوسع بمباني الكليات حتى يتم البدء في مشروع تطوير الحرم الجامعى.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تخطط لمشروع كلية للتربية الرياضية سيتم إنشاؤها على مستوى عالٍ بنظام الساعات المعتمدة، موضحاً أن أعمال الحفر ستتم قربيا بفرع الجامعة الدولي، وقال: هناك مشروعات كبرى تعمل جامعة القاهرة عليها، من بينها تطوير المستشفيات الجامعية، وتطوير العملية التعليمية بكليات الجامعة.



وأكد رئيس جامعة القاهرة ، أن الجامعة تبذل جهوداً لتلبية احتياجات الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم متطلباتهم وتقوم برعايتهم، وذلك قبل صدور القانون الخاص بذلك، مشيراً إلى أنه تم إجراء صيانة كاملة للمصاعد بالمباني والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب خلال فعاليات الفصل الدراسي الثانى.